Самый титулованный пловец в истории не смог обогнать белую акулу

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Американский пловец Майкл Фелпс, 23 раза побеждавший на Олимпиадах, проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров, сообщает Daily Mail.

Издание подчеркивает, что с настоящим морским хищником 32-летний пловец не соревновался — вместо акулы была ее компьютерная имитация.

Во время заплыва, который состоялся в городе Мосселбай в ЮАР и был снят на видео, на Фелпсе был специальный костюм, однако пловец все равно проиграл белой акуле две секунды (38,1 против 36,1).

Состязание показали по телевидению. Многие зрители, поняв, что акула ненастоящая, выразили свое недовольство в соцсетях.

"Я ждала, что Майкл Фелпс будет соревноваться с настоящей белой акулой! Я очень разочарована", — пишет Адди Рэмзи в Twitter.

"Им следовало назвать это "Майкл Фелпс против компьютерной имитации". Огромное разочарование", — пишет Джимми Козени там же.

Сам Фелпс, впрочем, остался доволен заплывом.

"Это было головокружительно! Я всю жизнь любил акул, и это то, что я должен был успеть сделать перед тем, как умереть", — заявил он.