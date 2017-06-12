Центр спортивных исследований в футболе назвал самого дорогого игрока мира

Футбольный мяч на поле

Футбольный мяч на поле

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Неймар возглавил рейтинг самых дорогих футболистов мира, составленный Центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

Организация оценивает трансфер 25-летнего бразильца в 210,7 миллиона евро.

Второе и третье места в списке заняли игроки лондонского "Тоттенхема" Деле Алли (155,1 млн евро) и Харри Кейн (153,6 млн).

Одноклубник Неймара, пятикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси стал четвертым — 151,7 млн. Чемпион Европы и действующий победитель Лиги Чемпионов Криштиану Роналду — одиннадцатый (112,4 млн).