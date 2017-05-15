Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею

Игроки сборной России на матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017. Архивное фото

Игроки сборной России на матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017. Архивное фото

КЕЛЬН, 15 мая — Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в немецком Кельне и Париже.

Встреча группы A в Кельне завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу команды Олега Знарка.

Это уже шестая победа российской сборной в шести матчах турнира. Теперь команда занимает первое место в группе с 17 очками. У латвийцев девять очков, они занимают четвертую позицию.

В заключительном матче группового этапа, который пройдет 16 мая, россияне встретятся со сборной США. Латвийцев, в свою очередь, ожидает встреча с командой Германии, в которой будет разыграна последняя четвертая путевка из группы A в плей-офф.