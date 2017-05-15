Сборная России разгромила команду Латвии на ЧМ по хоккею

КЕЛЬН, 15 мая — Р-Спорт. Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в немецком Кельне и Париже.
Встреча группы A в Кельне завершилась со счетом 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) в пользу команды Олега Знарка.
Это уже шестая победа российской сборной в шести матчах турнира. Теперь команда занимает первое место в группе с 17 очками. У латвийцев девять очков, они занимают четвертую позицию.
В заключительном матче группового этапа, который пройдет 16 мая, россияне встретятся со сборной США. Латвийцев, в свою очередь, ожидает встреча с командой Германии, в которой будет разыграна последняя четвертая путевка из группы A в плей-офф.