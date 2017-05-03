Президент РФБ Андрей Кириленко избран в центральное бюро FIBA

МОСКВА, 3 мая — Р-Спорт. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко избран в центральное бюро Международной федерации баскетбола (FIBA), сообщается на официальном сайте РФБ.

Заседание центрального бюро FIBA состоялось в среду в Гонконге. Кроме Кириленко в его состав вошли Яо Мин (президент Китайской баскетбольной ассоциации), Юко Мицуя (президент Японской баскетбольной ассоциации), Астериос Зойс (член бюро FIBA-Europe) и Лена Уоллин-Канзи (генеральный секретарь Шведской федерации баскетбола).

Также на заседании центрального бюро FIBA было определено, что мужской чемпионат мира 2018 года по баскетболу для игроков не старше 17 лет пройдет в Росарио и Санта-Фе (Аргентина), женский турнир примет Минск.

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