В Брюсселе усилили меры безопасности перед матчем с "Манчестер Юнайтед"

БРЮССЕЛЬ, 13 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Руководство футбольного клуба "Андерлехт" совместно с полицией и представителями УЕФА согласовывает меры усиления безопасности в связи с проведением в четверг в Брюсселе матча Лиги Европы между "Андерлехтом" и английским "Манчестер Юнайтед", сообщает радиостанция Premiere.

"Андерлехт" и "Манчестер Юнайтед" встретятся в бельгийской столице в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы. Игра начнется в 22:05 мск.

По данным радиостанции, усиление безопасности преследует цель не допустить повторения инцидента в немецком Дортмунде, где во вторник перед матчем Лиги чемпионов между местной "Боруссией" и "Монако" прогремел взрыв, который генпрокуратура ФРГ считает терактом.

По информации Premiere, усиление мер безопасности на матче в Брюсселе предусматривает, в частности, задействование большего, чем обычно, числа полицейских, детекторов взрывчатки, а также изменение маршрутов доставки футболистов на матч.

Менее чем за час до первой четвертьфинальной игры Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион в Дортмунде. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Защитник дортмундского клуба Марк Бартра получил перелом лучевой кости, ему была проведена операция. Также пострадал сопровождавший команду сотрудник полиции. Матч в итоге был перенесен на среду и завершился победой гостей со счетом 3:2.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>