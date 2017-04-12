"Монако" обыграл "Боруссию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Футболисты "Монако" нанесли гостевое поражение дортмундской "Боруссии" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе (19-я и 79-я минуты), еще один мяч в свои ворота отправил полузащитник "Боруссии" Свен Бендер (35). Авторами голов у хозяев стали Усман Дембеле (57) и Синдзи Кагава (84). На 17-й минуте защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти, пробив мимо ворот.

Изначально первый четвертьфинальный матч между "Боруссией" и "Монако" должен был пройти во вторник в Дортмунде. Менее чем за час до игры около автобуса хозяев, направлявшихся на стадион, произошли три взрыва. Защитник немецкой команды Марк Бартра был доставлен в больницу, у него были найдены инородные предметы в правом запястье и диагностирован перелом лучевой кости. Игрок перенес операцию, а матч был перенесен на среду.

Ответная игра 1/4 финала состоится 19 апреля в Монако.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>