Полтавченко: любые попытки "нагреть руки" на "Зенит-Арене" будут наказаны

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Любые попытки хищений и злоупотреблений при строительстве футбольного стадиона в западной части Крестовского острова в Санкт-Петербурге должны быть наказаны, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе, и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом", — сказал он.

Губернатор отметил, что в настоящее время при строительстве стадиона отслеживают все финансовые потоки, на объекте постоянно находятся правоохранительные и надзорные органы.

"У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал", — сказал Полтавченко.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ИК "Трансстрой" с акционерным обществом "ТДМ" договора по поставке видеотабло для "Зенит-Арены". СК предъявил Оганесяну обвинение в мошенничестве. Смольнинский районный суд 18 ноября санкционировал его арест до 15 января 2017 года.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru.