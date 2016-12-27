Георгий Полтавченко: после сложных лет Петербург восстанавливает позиции

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информационным агентствам России рассказал об итогах уходящего года, состоянии городской экономики и оценил перспективы развития Северной столицы. В беседе участвовала корреспондент РИА Новости Анжелика Болмат.

© РИА Новости. Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Полтавченко: интерес к инвестпроектам Петербурга значительно вырос

— Когда мы подводили итоги 2015 года, мы говорили о том, что Петербург увереннее многих регионов России проходит этот сложный период. Сегодня я могу сказать, что мы его практически прошли, и город начинает потихоньку восстанавливать те позиции, который были утрачены в 2014-2015 годах. К третьей декаде декабря доходы бюджета уже на 2 миллиарда рублей превышали запланированное значение. Я думаю, эта цифра к концу года может вырасти до 18 миллиардов.

Очень важный показатель — стабильный, пусть и незначительный, рост индекса промышленного производства. За 11 месяцев — 3,6%. Он прибавлял в течение всего года, и самое главное, есть тенденция к дальнейшему росту. Очень важно то, что сальдированный результат городских организаций за 10 месяцев вырос на 31% с лишним. Более 80% предприятий и организаций города в этом году показывают безубыточность.

Оборот розничной торговли за январь-октябрь имеет небольшое снижение — порядка 1,5%. Но на фоне среднего по России показателя — 5,3% за тот же период — это неплохой результат. Самое главное, с учетом положительной динамики последних месяцев розница в Петербурге может не упасть по сравнению с прошлым. Это говорит о том, что постепенно начинает восстанавливаться платежеспособный спрос населения. Хотел бы также напомнить, что у нас в этом году выросла более чем на 10% номинально начисленная заработная плата. Плюс в уходящем году город установил абсолютный рекорд по уровню занятых в экономике, а безработица к началу декабря составляла 0,4% по методике МОТ.

У нас серьезные подвижки в дорожной инфраструктуре. Заработал на всем своем протяжении Западный скоростной диаметр, которого петербуржцы ждали несколько десятилетий. Он серьезно разгрузил улично-дорожную сеть, особенно наши набережные и центр города. Мы также открыли несколько развязок на Московском, на Петербургском шоссе, и на юге Петербурга также улучшилась дорожная ситуация. Есть и целый ряд других позитивных результатов в образовании, культуре, туризме. Чтобы перечислить все достижения мне пришлось бы выступить с ежегодным отчетом. Но на это могут обидеться депутаты Законодательного собрания.

© РИА Новости. Игорь Зарембо Перейти в фотобанк Полтавченко: Петербург продолжит оказывать поддержку автопроизводителям

— В этом году мы сработали неплохо. По данным за три квартала, мы привлекли 340 миллиардов рублей в основной капитал петербургских предприятий. Это на 45 миллиардов рублей больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В сопоставимых ценах прибавка — 107,7%. Я думаю, что эта тенденция сохранится до конца года. Особенно активно растут инвестиции в реальный сектор экономики — в производство машин, оборудования и транспортных средств. По этому виду экономической деятельности прирост составил 35%.

Недавно авторитетное российское агентство "Эксперт-РА" включило Санкт-Петербург в тройку лучших и присвоило нам наивысший инвестиционный рейтинг "1А" — максимальный потенциал и минимальный риск. Это происходит уже шестой год подряд, начиная с декабря 2011 года.

Что, на мой взгляд, очень важно, в структуре источников финансирования примерно на 27% выросли инвестиционные расходы частных инвесторов, самих наших предприятий и организаций. По итогам года их доля может составить в конечном итоге до 57% от всего объема инвестиций. Это позволило нам компенсировать примерно 9-процентное сокращение инвестиционной активности федерального центра, а также снижение инвестиций банковского сектора с 6,4% до 4,6%. Это говорит о том, что инвесторы, во-первых, доверяют городу и хотят развивать здесь свои проекты. Во-вторых, они смотрят с определенным оптимизмом в будущее и, в том числе, на нашу работу по улучшению условий ведения бизнеса. В уходящем году, напомню, я взял эту работу под свой личный контроль и возглавил соответствующий штаб. При администрации губернатора создан Проектный офис Санкт-Петербурга. Поставлены конкретные задачи по дальнейшему снижению административных барьеров. В том числе — по сокращению срока получения разрешений и переходу на работу по принципу "одного окна" в строительстве.

© РИА Новости. Игорь Руссак Перейти в фотобанк Полтавченко: промплощадкой GM в Петербурге интересуется ряд компаний

— После успешного завершения проекта ЗСД (Западного скоростного диаметра) интерес к инвестиционным предложениям города значительно вырос как со стороны российских, так и со стороны зарубежных компаний. Особенно к проектам на основе государственно-частного партнерства. В активную стадию в 2017 году вступит работа по развитию веток легкорельсового трамвая на юге города, созданию Восточного радиуса с мостом в створе улиц Фаянсовая — Зольная, целого ряда объектов социальной и гостиничной инфраструктуры.

В самое ближайшее время, в январе, будет запущена модернизированная технологическая линия компании "Каравай". В первом квартале 2017 года "Герофарм" планирует у нас завершить строительство фармацевтического завода в промзоне "Пушкинская". Компания "Ригли" завершит модернизацию производства и увеличит мощность выпуска кондитерской продукции. Состоится и открытие научно-производственного центра компании "Элкус".

А в перспективе в нашей особой экономической зоне планируется открытие пяти предприятий фармацевтического кластера, и еще пять компаний планируют завершить строительство объектов. Это "Техноком Авиа" — производство гибких и жестких трубопроводов, "Инмед" — поставки медицинского оборудования, "НТЦ Энергия" — решения для энергетики, "ИЦ "Буревестник" — оборудование, связанное с обогащением минеральных сырьевых компонентов, "Русхлеб Исследования" — пищевая промышленность.

Интересно, на мой взгляд, что в 2016 году созданы два негосударственных учреждения социальной направленности — гериатрический пансионат в Комарово и дом престарелых в Песочном. Сегодня учреждения по обслуживанию людей пожилого возраста в Петербурге очень востребованы. У нас в городе проживает большое количество представителей старшего поколения, и существует потребность в хороших, качественных услугах для этой категории людей. Мы давно призывали предпринимателей к сотрудничеству с городом в этой сфере. Сейчас инвесторы, наконец, пошли в этот сектор, потому что он действительно интересный. Бизнес увидел, что там можно не только вкладывать деньги, но и получать соответствующую прибыль. В 2017 году стартует еще один проект той же направленности, которому мы присвоили статус стратегического. Это строительство еще трех пансионатов сестринского ухода общей мощностью 900 коек.

Есть еще один интересный проект, по которому мы пока не нашли источников финансирования, но я уверен, найдем. Условно он называется "Петербург — центр высокой моды и легкой промышленности". Этот проект стал победителем федерального конкурса, который был организован при участии АСИ (Агентства стратегических инициатив). Он получил призы сразу в трех номинациях. Цена вопроса небольшая — порядка 300 миллионов рублей, я считаю, мы эти деньги найдем. В том числе найдем интересантов, кто вложится в это дело. Проект не просто интересный с точки зрения экономики, он еще и очень имиджевый. Он важен для дальнейшего развития креативных индустрий и для привлечения в Петербург новых туристов. Поэтому будем над этим проектом серьезно работать.

© Фото: предоставлено пресс-службой администрации Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко: строительство ВСД в Петербурге может начаться через 1,5-2 года

— По сравнению с показателями прошлого года там есть небольшое падение — порядка 6%. Но я думаю, что в итоге автокластер не просядет. В ноябре 2016 года темпы роста в отрасли несколько ускорились по сравнению с ноябрем 2015 года — на 1,9%. Более того, Toyota по итогам 11 месяцев увеличила производство на 13,1%, а Nissan — на 14%. Значит, есть хорошие шансы, что по итогам 2016 года объемы производства легковых автомобилей Петербург сохранит на уровне 2015 года.

В этом году наши автозаводы, как мы и договаривались, запустили в серию новые модели. Мы надеемся, что со следующего года сработает так называемый отложенный спрос. Правительство Санкт-Петербурга оказывало, оказывает и будет оказывать автопроизводителям все необходимые виды поддержки. Со всеми заводами у города подписаны меморандумы или соглашения о взаимодействии, где четко определены обязательства сторон. Мы все свои обязательства выполняем. Например, вы знаете, что мы в этом году приняли такую меру поддержки — освобождение от транспортного налога тех, кто приобретает произведенный в России автомобиль.

- Когда с проекта GM будет снята конфиденциальность?

— К этой площадке есть целый ряд интересантов, в том числе из Европы. Они приходят к нам и спрашивают: как вы посмотрите, если мы у GM купим предприятие? Я им отвечаю: мы посмотрим на это положительно, если вы будете создавать соответствующие рабочие места и производить товар, который интересен городу. Сейчас, я так понимаю, "мяч на стороне" GM. Кто в конечном итоге придет? Я не исключаю, что еще и GM вернется. Если они найдут свою нишу, может быть, предложат новую линейку автомобилей, которая будет востребована в стране, с удовольствием с ними поработаем. Помогать мы будем любому инвестору, независимо от того, из какой страны и какую корпорацию представляет.

- Когда мы можем начать строительство Восточного скоростного диаметра? Есть ли конкретные переговоры с инвесторами?

— На первый квартал 2017 года мы заложили порядка 60 миллионов рублей на проектирование планировки трассы. В январе объявим конкурс на разработку проекта планировки трассы. Финансово-экономическая модель будет определена не раньше конца 2017 года.

В принципе, реальный срок начала строительных работ после проектирования трассы — не раньше, чем через 1,5-2 года. Есть несколько потенциальных инвесторов, с которыми мы ведем переговоры. Они предлагают свои услуги в плане той модели, по которой реализовывался ЗСД. Сумма называется инвесторами в 150-160 миллиардов рублей. Мы, честно говоря, считали меньше. Но это были самые предварительные оценки. Когда станут известны конкретные параметры трассы, начнутся конкретные переговоры, появится финансовая модель, только тогда можно будет говорить о реальной сумме.

- То есть эти структуры готовы вместе сотрудничать? Консорциумом?

— Конечно, одна компания, скорее всего, такой проект не потянет. Думаю, мы поступим примерно так же, как и при реализации проекта ЗСД. В том числе мы надеемся, что сумеем привлечь к участию в проекте и федеральный бюджет. Но в любом случае, это очень важный объект, который мы будем обязательно строить. На сегодняшний день у нас есть градостроительное обоснование. Восточный скоростной радиус вместе с ЗСД станет основой каркаса непрерывных городских дорог. Трасса начнется от ЗСД в районе Благодатной улицы, пересечет Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и подключится к КАД (Кольцевой автомобильной дороге) в районе деревни Кудрово.

- А сколько лет он будет строиться?

— Если мы сумеем быстро договориться с инвесторами, если финансовая модель всех устроит и через два года мы начнем строительные работы, то еще минимум три года. То есть, самое раннее через пять лет на эту трассу выйдут первые автомобили.

Но чтобы заключить договор, надо четко понимать, как пойдет трасса. И иметь конкретный проект, чтобы было что предлагать. Вот мы и считаем, что у нас примерно 1,5-2 года уйдет на то, чтобы проектную документацию получить и решить все вопросы по финансированию с соответствующим пулом инвесторов.

- По поводу стадиона на Крестовском: когда будет подписан акт приема, планируете ли вы лично приехать?

— Со дня на день должен быть подписан акт ввода в эксплуатацию. Фактически строительные работы на стадионе завершены. У нас появился действительно уникальный — как с дизайнерской, так и с функциональной точки зрения — спортивный объект, не имеющий аналогов в нашей стране. Он впечатляет и своим архитектурным обликом, и масштабами, и сложнейшей технической "начинкой". Уже сегодня это стадион, на котором можно играть в футбол, проводить официальные мероприятия. Но для этого надо получить официальный документ.

Дальше начнутся работы, связанные с приспособлением стадиона под требования ФИФА. Как только будет получен акт ввода в эксплуатацию, начнется оформление стадиона в собственность города. После этого, вступив в права собственника, город передаст стадион эксплуатирующей организации, ФК "Зенит". С ним подписан соответствующий меморандум, они с лета этого года уже работают на стадионе, в том числе высказывают свои пожелания и претензии. И вместе с нашими строителями занимаются тем, чтобы получить качественный продукт. Сейчас все затраты, включая эксплуатацию, лежат на городе. Как только мы заключим соглашение о передаче, то все траты перейдут на ФК "Зенит", содержать будет он. Включая закупку дополнительного оборудования, не входившего в смету на строительство.

© РИА Новости. Алексей Даничев Перейти в фотобанк Полтавченко: любые попытки "нагреть руки" на "Зенит-Арене" будут наказаны

— Наши условия будут заложены в соглашение города с "Зенитом". Это, прежде всего, обязательная возможность проведения крупных мероприятий: фестивалей, концертов, культурных и спортивных массовых мероприятий, общегородских праздников. Только в этом случае бюджетные затраты и все хлопоты, связанные с выкатным полем, будут оправданы. Что еще важно, мы рассматриваем вместе с клубом возможность использования подтрибунных пространств для проведения различного рода выставок, инсталляций и так далее. Там огромные помещения. Они должны работать и в те дни, когда на стадионе нет футбольных матчей.

- Ожидаете ли вы подобных "делу Оганесяна" громких дел? Или все нарушения, которые можно было найти, уже нашли?

— Вы, наверное, обратили внимание, что политика моя заключается в том, что у нас никогда не было, нет и не будет никакой круговой поруки. И тех, кто начинает в Петербурге государственное и общественное путать со своим, мы привлекали и будем привлекать к ответственности. В том числе и к уголовной. Если есть возможность вовремя избавиться от этих людей, мы от них избавляемся. Если вскрываем какие-то факты хищения и злоупотребления, то мы сами передаем в правоохранительные органы эту информацию для принятия соответствующих решений. Эта политика неизменна, она будет продолжаться, пока я руковожу нашим городом.

Сегодня могу сказать, что на стадионе только что не под микроскопом все просматривается. Правоохранительные, надзорные и контролирующие структуры там каждый день, каждую ночь. Они наблюдают за всеми, отслеживают все финансовые потоки. У меня есть надежда, что в последнее время там серьезных нарушений не допускается. Но с уверенностью могу сказать только одно. Мы стадион введем, он будет радовать горожан и работать на город. Но мы никого не отпустим из тех, кто попытался нагреть там руки. И неважно, какую должность он занимает или занимал, как он работал.

- А в подготовке к Кубку конфедерации отставания нет?

— Практически все идет по графику. К Кубку Конфедераций уже в 2017 году будут сданы развязка на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом (на сегодня готовность 75%) и Яхтенный мост — подарок наших строителей, и подарок хороший, потому что он улучшит транспортную доступность из густонаселенного Приморского района на Крестовский остров. Его откроют для движения весной 2017 года.

В дальнейшем к чемпионату мира по футболу еще будет построена и реконструирована набережная Макарова, две станции метро, мост через остров Серный с Васильевского острова на Петроградскую сторону. Отставание по метро в начале этого года составляло порядка двух месяцев, к 1 декабря оно сократилось до 30 дней. Метростроевцы объясняют, что была сложной проходка через грунты со стороны Приморского района. У них готов вариант как наверстать этот месяц после того, как проходческий щит дойдет до самой станции "Новокрестовская". Наши метростроевцы — люди опытные, думаю, что так оно и будет.

Что касается спортивной инфраструктуры, сейчас идут активные работы по подготовке четырех тренировочных площадок. Площадка на проспекте Металлистов будет готова к Кубку Конфедераций (потом она будет передана в управление детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва по футболу "Зенит"), а площадки в Ломоносове, Зеленогорске и Павловске будут готовы к чемпионату мира 2018 года.

- С фан-зоной определились?

— Это будет Конюшенная площадь. Мы сейчас потренируемся на Кубке Конфедераций. Если там все пройдет нормально, то и на Чемпионат мира фан-зону оставим там. ФИФА, как известно, изначально склонялась к Дворцовой площади. Но не надо забывать, что в нашем городе живет и к нам приезжает большое количество людей, мягко говоря, равнодушных к футболу. Не давать им возможности полюбоваться красотами нашего города, в том числе Дворцовой площадью — я считаю, это неправильно.

- Почему так долго решается вопрос реконструкции Апраксина двора?

— В 2008 году, когда проект затевался, была надежда, что придет инвестор, и решит все вопросы с многочисленными собственниками и арендаторами. Инвестор за это взялся. Но в архитектурном плане его замысел шел вразрез с интересами сохранения наследия. Надо было многое снести, хотя, как известно, корпуса Апраксина двора находятся под охраной государства.

Город на это не пошел. А как только мы отказались от стекла и бетона в архитектурно-градостроительной концепции, инвестор "угас", и задуманная им организационно-правовая модель стала неактуальна. Там ведь очень сложные вопросы собственности. Всего в Апраксином дворе около 160-170 тысяч квадратных метров, из них городу принадлежит около 100-107 тысяч, остальное — это частная собственность. С совладельцами пришлось договариваться заново. Поэтому было создано акционерное общество "Апраксин двор", которое занимается этими вопросами. К настоящему моменту ей уже передано в доверительное управление порядка 20 тысяч квадратных метров. На средства, получаемые от доверительного управления, она сейчас выполняет текущие работы по сохранению объектов культурного наследия, а также ведет капитальный ремонт.

У нас есть взятая за основу концепция, выполненная "Студией 44" Никиты Явейна. Практически она уже согласована профильными органами власти, утверждена. Там предусмотрена и торговля, что естественно для Апраксина двора, поскольку он строился для этих целей. Также там будет культурное пространство, возможность для размещения театральных, художественных студий, будет гостиничное пространство. Инвестиционная составляющая поможет снизить расходы города.

В 2017 году за счет бюджетных инвестиций АО "Апраксин двор" приступает к выполнению комплекса предпроектных работ. Это изыскания, обследования, обоснования, разработка эскизных проектов, расчет инженерных нагрузок, разработка концепции размещения объектов инфраструктуры. Результатом будут конкретные цифры по бюджетным и частным инвестициям на реализацию проекта.

Примерно через 1,5-2 года начнутся строительно-монтажные работы. Они будут финансироваться совместно с собственниками. Практически со всеми уже договорились, что подход к распределению затрат будет такой. Корпуса приводит в порядок АО "Апраксин двор", привлекая дополнительно мелких и средних соинвесторов, которые в результате получат собственность пропорционально денежным вкладам. Вся инженерия, перекладка сетей, улично-дорожная сеть, благоустройство будут лежать на городе. Это серьезные деньги. Часть средств от аренды помещений АО "Апраксин двор" будет направлять на эти цели. Не хотелось бы ошибиться, но на сети мы вынуждены будем потратить миллиарда 3-4. Потому что сейчас никто толком не знает, что там внизу. Туда, наверное, больше полувека никто не заглядывал. Думаю, что первые результаты этой работы можно будет увидеть года через четыре, а всего, я думаю, придется потратить на проект лет семь.

© Фото: предоставлено пресс-службой губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко назвал слухи о возможной отставке "смешной темой"

— Год был интересный. Я считаю, что он был удачным для города. По результатам выборов видно, что петербуржцы поддержали курс президента России Владимира Путина. Яркой иллюстрацией конструктивного диалога с Законодательным собранием я могу назвать то, что мы спокойно приняли бюджет города на 2017 и последующие два года. Причем в спорах, в диалоге и приняли вовремя. И город с 1 января 2017 года начнет работать с новым бюджетом.

Понятно, что поменялись люди в парламенте. Кто-то не имеет опыта парламентской работы, но острых противоречий, антагонизма с парламентом нет. И я уверен, что так будет и дальше. Ведь у нас — одна задача: чтобы город развивался, чтобы люди жили хорошо. Других задач нет. Делить нам нечего, нам надо о городе думать и делом заниматься. Слава богу, город с каждым годом хорошеет, и надо это развивать. А Вячеслав Макаров — мой хороший товарищ. И мы с ним не только работаем вместе, но и спортом вместе занимаемся, когда бывает время.

- Почему не утихают слухи о вашей возможной отставке?

— Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично. После чего разговоры поутихли, и те, кто их вел, начали работать, к чему я и призывал.

Адресат у всех этих слухов и публикаций единственный — это я сам. Думаю, мне хотят внушить, что в городе все идет не так, как надо. А я, как честный человек, должен в таком случае написать заявление об уходе. Но я, как здравомыслящий человек, вижу, что все не так, как пытаются представить людям в некоторых публикациях. Город развивается, причем отнюдь не спонтанно. Успехи Петербурга в 2016 году во многом связаны с тем, что мы все эти пять с половиной лет придерживались одного и того же курса. И не свернули с него даже в трудной ситуации 2014-2015 годов. В эти сложные годы мы по многим вопросам пошли навстречу стратегическим инвесторам, среднему и малому бизнесу. Была запущена программа импортозамещения, которая в сфере госзаказа Петербурга в 2016 году уже достигла разумного предела. Были приняты важные решения, которые гарантировали выполнение городом социальных обязательств перед петербуржцами.

И сегодня мы можем оценить результат. Я человек достаточно консервативный, но я не люблю и не потерплю, чтобы был застой. Все должно тихо, спокойно, но развиваться, без потрясений. Сложные годы мы проходили с плюсом, город прибавлял, и я уверен, так будет и дальше.

Для меня главные критерии — доверие президента и доверие горожан. Двадцать пять лет в нашем городе проводятся социологические опросы об удовлетворенности горожан. В 2013 году впервые количество тех, кто считает, что у них в жизни все более-менее нормально, превысило 60%. И потом ни разу в последующие годы эта планка не опускалась ниже. Для меня это главный показатель. Во многом по этой причине я в 2014 году пошел на выборы губернатора, а в 2016 году возглавил региональный список "Единой России" по выборам в Государственную Думу. Я понимаю, что то, что делает правительство города вместе с Законодательным собранием, дает положительный результат.

- То есть в ближайшее время вы не будете писать заявление об отставке?

— Во всяком случае, я такого не планировал.

© РИА Новости. Алексей Даничев Перейти в фотобанк Полтавченко: объединение Петербурга с Ленобластью нецелесообразно

— Честно скажу, на мой взгляд, это, во-первых, абсолютно неактуально сегодня. Во-вторых, это абсолютно нецелесообразно. А в-третьих, лично я, например, совершенно не представляю город Санкт-Петербург областным центром. Я его всегда представляю городом федерального значения.

Эта тема не стоит на повестке дня ни в администрации президента, ни в правительстве. У нас с Александром Юрьевичем (губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко) прекрасные отношения. Мы сотрудничаем, многие вопросы решаем сегодня в интересах и города, и области. Мы не просто соседи, наши регионы очень тесно взаимосвязаны. К нам на работу приезжают многие жители Ленинградской области, многие петербуржцы работают на территории области, не говоря уже о летнем сезоне, когда более 2 миллионов жителей Петербурга уезжают в Ленобласть отдыхать. Есть много вопросов, которые необходимо решать совместно, и для этого у нас создана эффективная комиссия по взаимодействию с Ленобластью. Мы будем эту работу вести и дальше.