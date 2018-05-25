Голикова выступила за изменение системы страхования неработающего населения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Надо менять систему страхования по неработающему населению, она налагает большие обязательства на бюджеты регионов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на панельной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Являюсь абсолютным приверженцем все-таки изменения системы страхования по неработающему населению, потому что она налагает достаточно большие обязательства на бюджеты регионов. Это сложная задача. Мы с (министром финансов) Антоном Германовичем (Силуановым) неоднократно подходили к практически решению этой темы, она не закрыта", — заявила Голикова.

Она добавила, что на сегодняшний день данная проблема серьезно влияет на выстраивание межбюджетных отношений не только по взаимодействию федерального бюджета и бюджетов регионов, но и по бюджету расширенного правительства.

"Ситуация сложилась таким образом, что министерство финансов, выполняя свою функцию по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности за счет дотаций, ее практически уже перестало выполнять, потому что межбюджетные переточки стали таковыми, что в ряде регионов… дотация стала меньше, чем платеж за неработающее население. Это означает, что дотацию можно в принципе в бюджет этого региона ее передавать. Ее проще сразу отдать в бюджет ФОМС как платеж за неработающее население. Это структурные вещи, которыми надо заниматься", — заявила вице-премьер.

Голикова также отметила необходимость правильного выстраивания вертикали взаимодействия с коллегами, в том числе из субъектов РФ. "Поскольку эти приоритеты, которые предстоит реализовывать, не только в тех сферах, которые курирую я, но и в тех сферах, которые курируют мои коллеги, являются либо сферами субъектов, либо сферами совместного ведения, то правильное выстраивание этой вертикали очень важно. И здесь проблема в том, какие мы механизмы изберем для подобного рода взаимодействия", — сказала она.

"Это что будет? Это будет традиционное соглашение по предоставлению субсидий с достижением показателей, это будут просто показатели, которые мы поставим перед регионами, наделив их какими-то дополнительными источниками для обеспечения этих полномочий, и в какую рамочку мы все это облечем. Это что будет? Государственная программа, проектное управление, это будет нечто еще, что-то такое, что мы еще не придумали, или некая аналогия национального проекта, который реализовывался в предшествующие периоды с 2007 по 2011 годы", — предположила вице-премьер.

Этот инструмент, его выбор чрезвычайно важен, добавила она. "Потому что если мы ошибемся, то мы завязнем в бюрократических взаимоотношениях друг с другом, снова не будет никакой ответственности и снова мы хватимся к 3-4 году шестилетнего срока по поводу того, что нам нужно настигать быстрее те показатели и решать те задачи, которые перед нами поставлены", — подчеркнула Голикова.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.