Петербург подпишет на ПМЭФ порядка 40 соглашений, рассказал Полтавченко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга планируют в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписать порядка 40 соглашений, сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор города Георгий Полтавченко.

"Порядка 40 соглашений по разным направлениям. По традиции мы хотели бы сохранить интригу о конкретных соглашениях. Их участники просили нас сохранять конфиденциальность до последнего момента, так что сюрпризы обязательно будут. Могу назвать два инвестпроекта по фармкластеру примерно по 1 миллиарду рублей каждый. Это проект с участием немецких партнеров по созданию производства медицинских изделий из пластика, а также проект отечественного инвестора по разработке активных фармацевтических субстанций", — рассказал он.

По его словам, отдельный блок будет посвящен подписанию соглашений с северными регионами страны, участвующими в реализации федеральной программы освоения Арктики. Также планируется подписание соглашений по объектам транспортной, спортивной и социальной инфраструктуры.

Полтавченко отметил, что на стенде Санкт-Петербурга будут представлены различные проекты, направленные на улучшение социальной сферы и городской среды, в том числе макеты тематических парков, создание которых планируется в разных районах города, проект Нового речного пассажирского порта и другие. "Петербургская промышленность покажет интересные разработки. Это, например, робототехнический образовательный набор RYABINA для быстрого макетирования, роботы для диагностики трубопроводов, мобильная рентгенохирургическая система", — отметил губернатор.

По его словам, в городской экспозиции также будет присутствовать тема 315-летия Санкт-Петербурга. Гостей ждут литературное и андеграунд-кафе, в оформлении которых раскрыты тема литературного, поэтического, театрального и музыкального, классического и современного Петербурга.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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