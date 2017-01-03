В Петербурге двое преступников ограбили "Пятерочку"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв — РИА Новости. Двое неизвестных мужчин в ночь на вторник напали на сотрудников продуктового супермаркета в Приморском районе Петербурга и похитили оттуда 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

По данным ГУМВД, инцидент произошел около полуночи в супермаркете на Стародеревенской улице, куда через запасной вход вошли двое неизвестных.

"Угрожая предметом, похожим на пистолет, пластиковыми хомутами (нападавшие — ред.) связали 35-летнюю заместителя директора, 32-летнюю товароведа и 31-летнего грузчика. Злоумышленники похитили 400 тысяч рублей и два жестких диска с записью видеонаблюдения, после чего с места происшествия скрылись", — говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Полиция разыскивает нападавших.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в магазине "Пятерочка", расположенном по адресу Стародеревенская улица, 20/1. По словам источника, нападавшие скрывали свои лица шарфами. Собеседник агентства также добавил, что наряд частного охранного предприятия приехал лишь через 40 минут после нажатия "тревожной кнопки".