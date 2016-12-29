"Зенит-Арену" ввели в эксплуатацию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Стадион "Зенит-Арена" в Петербурге построен, выдано разрешение на ввод его в эксплуатацию, сообщил журналистам губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Таких в нашей стране еще никогда не строилось", — сказал он, а также добавил, что в ближайшие месяцы объект адаптируют к требованием ФИФА.

Первые спортивные мероприятия на стадионе можно будет провести уже весной.

"Есть предложение провести мотошоу, есть предложение провести хоккейный матч. Мы эти предложения рассматриваем. Я думаю, что ближе к марту месяцу мы об этом объявим и пригласим всех петербуржцев", — сказал губернатор.

Ранее Северо-западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии "Зенит-Арены" требованиям проектной документации и технических регламентов.

Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для футбольного клуба "Зенит" в 2007 году. После подачи заявки на проведение в России чемпионата мира по футболу 2018 года проект отправили на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности.