Президентский оркестр готовит сюрприз для зрителей "Спасской башни"

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Президентский оркестр Российской Федерации готовит сюрприз для зрителей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня-2017", заявил в интервью РИА Новости его дирижер — заслуженный артист РФ полковник Евгений Никитин.

"Мы вводим новые элементы (плац-парадных выступлений), которые продемонстрируем на фестивале "Спасская башня". Пусть они останутся небольшим сюрпризом для зрителей", — сказал Никитин.

По его словам, в этом году Президентский оркестр подготовил новую программу совместно с Президентским полком: "Сейчас мы ее активно разучиваем, готовим и надеемся, что представим интересное сочетание различных стилей, движений и, наверное, чем-то удивим публику".

Десятый Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" пройдет в Москве с 26 августа по 3 сентября. За всю историю фестиваля на Красной площади выступили 150 коллективов из 45 стран четырех континентов. Ежегодно в фестивале принимают участие порядка 1,5 тысяч представителей российских и зарубежных военно-музыкальных и творческих коллективов.

Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля ФСО был образован в 1938 году. Он многократно трансформировался, но всегда являлся главным коллективом в музыкальном обеспечении важнейших государственных мероприятий. Президентский оркестр также ведет активную концертную деятельность. С 2010 года оркестром руководит полковник Вера Крылова, в должности дирижера служит полковник Евгений Никитин.

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