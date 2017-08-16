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Интервью

Евгений Никитин: мы готовим сюрприз для зрителей "Спасской башни-2017"

12:0016.08.2017
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© Фото : Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин. Архивное фотоДирижер Президентского оркестра Евгений Никитин. Архивное фото
© Фото : Предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская Башня"

С 26 августа по 3 сентября в Москве пройдет X Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Традиционно одним из флагманов мероприятия является Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля (СКМК) ФСО России. О том, чем этот прославленный коллектив планирует удивить зрителей предстоящего фестиваля, а также об особенностях работы музыкантов Президентского оркестра в эксклюзивном интервью РИА Новости рассказал его дирижер, заслуженный артист РФ полковник Евгений Никитин.

- Выступать в составе такого коллектива — большая ответственность. Какие требования вы предъявляете при отборе музыкантов? Должны ли они пройти какую-либо специальную проверку?

Центральный военный оркестр Министерства обороны на фестивале Спасская башня
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Организаторы "Спасской башни" – о новинках и традициях фестиваля
- Президентский оркестр Российской Федерации является подразделением Федеральной службы охраны Российской Федерации, и все наши музыканты это сотрудники ФСО, прошедшие соответствующую проверку. При отборе кандидатур на первом месте стоят профессиональные исполнительские качества, у нас практически все музыканты имеют высшее музыкальное образование. После прослушивания происходит собеседование. Дальше кандидат проходит медицинские и прочие комиссии. Со здоровьем должно быть все в порядке! Военному музыканту необходимо поддерживать хорошую физическую форму, чтобы соответствовать характеру предстоящей работы.

© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"Президентский оркестр на фестивале "Спасская башня"
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Президентский оркестр на фестивале "Спасская башня"

- Связана ли работа в Президентском оркестре с какими-либо ограничениями?

Суворовцы объяснили чем отличаются обычные музыканты от военных музыкантов
© Фото : Видео предоставлено дирекцией фестиваля "Спасская башня"
Суворовцы училища имени Халилова рассказали, чем отличаются обычные музыканты от военных
- Безусловно, ведь большинство сотрудников — военнослужащие, люди, которые добровольно поступили на военную службу по контракту, возложив на себя тем самым определенные обязательства и ограничения. Они часто не могут позволить себе то, что может позволить человек, работающий в гражданских структурах. Это и воинская дисциплина, и особенности, связанные с нераспространением служебной и государственной тайн, и ограничения по перемещению в пределах своего гарнизона, а также при выезде за рубеж.

- Сколько музыкантов в Президентском оркестре?

— Оркестр большой — больше ста человек. В его структуре три состава — духовой, симфонический и эстрадно-симфонический.

- Работа в Президентском оркестре подразумевает выступления на мероприятиях государственного уровня, в том числе с участием президента. Влияют ли музыкальные пристрастия руководителей страны на репертуар оркестра?

— Я начал работать еще при Борисе Николаевиче Ельцине, затем работал при Дмитрии Анатольевиче Медведеве, сейчас работаю при Владимире Владимировиче Путине. Должен отметить, что все руководители нашего государства — люди, любящие и ценящие хорошую качественную музыку.

Военный оркестр Египта. Архивное фото
© Фото : Дирекция фестиваля Спасская башня
Участником "Спасской Башни" впервые станет военный оркестр из Египта

Выбор репертуара прежде всего связан с особенностями предстоящего события. Здесь все зависит от протокола. При подборе музыкального материала мы ориентируемся на характер проводимого мероприятия, на регламент, сложившуюся традицию и, исходя из этого, предлагаем на согласование свой вариант. Исключением может быть только прием по случаю визита главы иностранного государства, когда мы исполняем в том числе и национальную музыку — это уже традиционный жест уважения высокого гостя.

Человек-оркестр: собери участников фестиваля Спасская башня
© РИА Новости, Инфографика
Человек-оркестр: собери участников фестиваля "Спасская башня"

- Расскажите о самом необычном мероприятии, в котором вам пришлось участвовать. Чем оно запомнилось?

Участники фестиваля Спасская башня на репетиции в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный военный оркестр на "Спасской башне" покажет "геометрическое" дефиле
- Президентскому оркестру подвластны самые разные музыкальные жанры. Наши музыканты профессионально исполняют как фольклорные, так и классические произведения. Нам приходилось играть национальные мелодии стран, главы которых прибывали к нам с официальным или государственным визитом. Фольклорные композиции самобытны и оригинальны, их исполнение требует определенных навыков. Например, когда приезжала делегация из Юго-Восточной Азии, музыканты оркестра сыграли национальную мелодию, использовав особый прием: немного "спустили" струны, создав таким образом характерное звучание. Неожиданный звуковой эффект придал мелодии неповторимый национальный колорит, что приятно удивило высоких гостей.

- Доводилось ли вам в своих выступлениях использовать национальные инструменты страны, в которой вы выступали?

— Мы стараемся использовать все возможности, в том числе и применение местных акустических особенностей, музыкальных инструментов, чтобы как можно лучше передать характер исполняемого произведения. Например, в КНДР при исполнении произведений корейских композиторов мы использовали национальные ударные инструменты, которые дополняли музыкальный колорит.

- Какие музыкальные инструменты вы используете, отдаете ли предпочтение отечественным производителям или зарубежным?

Начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ Сергей Дурыгин. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Дурыгин: на "Спасской башне" сыграем попурри из мультфильмов
- Для нас не имеет значения страна-производитель инструмента. Главное, чтобы это был лучший инструмент в своем роде. У нас представлены инструменты различных производителей из различных стран. В частности, есть тубы производства Петербургского завода музыкальных инструментов, трубы фирм Bach, Yamaha, валторны Engelbert Schmidt и Paxman, ударные инструменты европейского производства. Струнные инструменты есть и азиатского, и европейского производства. Есть американская арфа, есть и французская — все выбираем, также исходя и из особенностей исполнителя, который будет играть на этом инструменте.

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкДирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дирижер Президентского оркестра Евгений Никитин во время развода конного караула, в рамках подготовки к фестивалю "Спасская башня"

- Помимо исполнительского мастерства, ваш коллектив отличается строевой выправкой. Какие новые строевые элементы введены в ваши плац-парадные выступления?

— Мы вводим новые элементы, которые продемонстрируем на фестивале "Спасская башня". Пусть они останутся небольшим сюрпризом для зрителей.

- Расскажите о своем сотрудничестве с известными музыкантами, чей репертуар далек от классики. С какими исполнителями вы планируете работать в ближайшее время?

— В гастрольной деятельности оркестра были совместные концерты с Кеном Хенсли, Scorpions, Дживаном Гаспаряном. Мы также выступали вместе с нашими эстрадными исполнителями в рамках проекта "Песня года", с российскими звездами первой величины.

- Как вы можете оценить опыт выступления с рок-музыкантами?

Оркестр из Белоруссии на фестивале Спасская башня. Архивное фото
© Фото предоставлено Дирекцией фестиваля "Спасская башня"
На "Спасской башне" белорусы начнут выступление с марша "Беловежская пуща"
- Это довольно модное направление, которое, на мой взгляд, прижилось и слушается очень оригинально, когда вместо привычного звучания одной ритм-секции идет создание музыкального драйва. Здесь возникает новая музыкальная палитра, новые музыкальные тембры, кластерное многообразие, которое создает совершенно новое звучание, и, как правило, сами рок-музыканты, начиная работать с симфоническим оркестром, слышат композицию в совершенно другом формате и отмечают изменения в лучшую сторону.

- С кем из рок-музыкантов вы хотели бы выступить?

— Наверное, было бы интересно посотрудничать со Scorpions, с группой "Ария". Было бы неплохо! Группа "Би-2" — очень оригинальные и талантливые музыканты. Из классических музыкантов хотелось бы поработать с Андреа Бочелли, Йонасом Кауфманом, с нашими оперными звездами Анной Нетребко, Ольгой Перетятько, с солистами Большого и Мариинского театров. Новые сочетания, новые требования — это невероятно интересно. Мы ведь все всегда друг у друга чему-то учимся.

- Чем планируете удивить зрителей "Спасской башни-2017"?

— В этом году мы подготовили новую программу совместно с нашими коллегами из Президентского полка. Сейчас мы ее активно разучиваем, готовим и надеемся, что представим интересное сочетание различных стилей, движений и, наверное, чем-то удивим публику.

- Расскажите о зарубежных аналогах российского Президентского оркестра. Какие коллективы вы могли бы выделить?

— Президентских оркестров в мире не так много. В США их несколько, и все они называются президентскими по роду войск, например Президентский оркестр ВВС США, Президентский оркестр военно-морской пехоты США и так далее. По статусу есть и королевские оркестры. Несколько лет назад на фестиваль "Спасская башня" приезжали королевские оркестры из Испании, Бельгии и Норвегии — замечательные, высокопрофессиональные коллективы.

- Ожидаются ли у вас в ближайшее время гастроли по России или другим странами? Какой репертуар вы для них подготовили?

— У нас запланированы выезды в регионы России. В этом году нас приглашает уже ставший традиционным фестиваль "Спасская башня на Сахалине", где мы собираемся выступить вместе с ротой специального караула Президентского полка. Есть определенные наметки и по выездам за границу. Например, планируем выехать в Японию, где сейчас проходят Русские сезоны, но пока что это все находится на стадии обсуждения и согласования.

- Мешают ли усложнившаяся внешнеполитическая обстановка и санкции гастролям?

— Для музыки, культуры не должно быть каких-то границ. В этом году к нам на "Спасскую башню" снова приедет оркестр корпуса карабинеров Италии, с которым мне совсем недавно посчастливилось принять участие в одном из концертов в Риме. Могу сказать, что это не только превосходный творческий коллектив и прекрасные, талантливые музыканты, это прежде всего замечательные и гостеприимные люди.

- Сказываются ли санкции на вашей концертной деятельности?

— Когда наш коллектив приезжает в какую-либо страну, нас всегда тепло и радушно встречают. В свою очередь, мы не только демонстрируем высокое исполнительское мастерство в своих выступлениях, но и с большим уважением относимся к местным национальным традициям. Истина заключается в том, что нота си-бемоль равно, как и остальные, звучит одинаково и в России, и в Европе, и в других частях света. В том числе, наверное, поэтому у музыки и нет государственных границ.

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