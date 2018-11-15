ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
Космос

Историк объяснил, почему программа "Буран" не была закрыта

02620
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМногоразовый космический корабль Буран . Архивное фотоМногоразовый космический корабль Буран . Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение о закрытии программы "Буран" не было принято в свое время в связи со следовавшей за этим необходимостью крупных экономических расходов на закрытие проекта, полагает историк космонавтики, кандидат технических наук, создатель сайта buran.ru Вадим Лукашевич.

Орбитальный корабль многоразового использования Буран. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Моклецов
Глава НПО "Молния" рассказала об использовании наработок по "Бурану"

Так он прокомментировал слова генерального директора научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников") Ольги Соколовой о том, что на предприятии нет документов по закрытию проекта "Энергия-Буран", результатом которого стал беспилотный полет орбитального корабля "Буран".

"Создание проекта "Энергия-Буран" инициировалось постановлением Совета министров, ЦК КПСС. Соответственно, закрыть тему должно точно такое же постановление такого же уровня. Закрывать должен был некий документ за подписью президента России Бориса Ельцина, потому что программа остановилась в 1992 году. Все было брошено как есть. Но даже бросить нельзя было без какого-либо постановления", — сказал Лукашевич РИА Новости.

По его словам, причиной незакрытия проекта стали не нежелание руководства страны принимать такое политическое решение, а необходимость после его принятия искать средства на ликвидацию долгов предприятий кооперации и утилизацию оборудования.

Космодром. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Савостьянов / Фотоагентство ТАСС/Pool
Перейти в фотобанк
Источник рассказал, кто может стать генконструктором сверхтяжелой ракеты
"Не было вообще денег. Нужны были деньги на утилизацию и погасить все долги", — сказал Лукашевич.

По его словам, долги НПО "Молния" накопились именно за неоплаченные работы перед подрядчиками по "Бурану", содержание оборудования и должностей по программе.

"Для НПО "Молния" как юридический статус программа существует. Все стенды, все оборудование должно содержаться, потому что если ты это не делаешь, ты нарушаешь постановление правительства СССР", — сказал он.

Единственными двумя документами, которые как историк смог найти Лукашевич по закрытию проекта "Буран", он назвал распоряжение Росавиакосмоса от 2002 года об утилизации материальных остатков программ "Буран" и ФЗ 173 о федеральном бюджете на 2005 год, где в статье 122 Роскосмосу выделялись средства на частичное возмещение затрат по проекту.

Логотип корпорации Роскосмос. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Роскосмос провел первое совещание по сверхтяжелым ракетам
В четверг, 15 ноября, исполняется 30 лет полету советского орбитального корабля "Буран", который стал первым космопланом в мире, совершившим два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. В создании комплекса "Энергия-Буран" участвовало более 1200 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР.

Продолжительность полета составила 205 минут, "Буран" совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме Юбилейный на Байконуре. Полет прошел в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт — полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера — вошел в книгу рекордов Гиннеса.

Комментировать
Космос
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена