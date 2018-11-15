Историк объяснил, почему программа "Буран" не была закрыта

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Решение о закрытии программы "Буран" не было принято в свое время в связи со следовавшей за этим необходимостью крупных экономических расходов на закрытие проекта, полагает историк космонавтики, кандидат технических наук, создатель сайта buran.ru Вадим Лукашевич.

Так он прокомментировал слова генерального директора научно-производственного объединения "Молния" (входит в состав концерна "Калашников") Ольги Соколовой о том, что на предприятии нет документов по закрытию проекта "Энергия-Буран", результатом которого стал беспилотный полет орбитального корабля "Буран".

"Создание проекта "Энергия-Буран" инициировалось постановлением Совета министров, ЦК КПСС. Соответственно, закрыть тему должно точно такое же постановление такого же уровня. Закрывать должен был некий документ за подписью президента России Бориса Ельцина, потому что программа остановилась в 1992 году. Все было брошено как есть. Но даже бросить нельзя было без какого-либо постановления", — сказал Лукашевич РИА Новости.

По его словам, причиной незакрытия проекта стали не нежелание руководства страны принимать такое политическое решение, а необходимость после его принятия искать средства на ликвидацию долгов предприятий кооперации и утилизацию оборудования.

"Не было вообще денег. Нужны были деньги на утилизацию и погасить все долги", — сказал Лукашевич.

По его словам, долги НПО "Молния" накопились именно за неоплаченные работы перед подрядчиками по "Бурану", содержание оборудования и должностей по программе.

"Для НПО "Молния" как юридический статус программа существует. Все стенды, все оборудование должно содержаться, потому что если ты это не делаешь, ты нарушаешь постановление правительства СССР", — сказал он.

Единственными двумя документами, которые как историк смог найти Лукашевич по закрытию проекта "Буран", он назвал распоряжение Росавиакосмоса от 2002 года об утилизации материальных остатков программ "Буран" и ФЗ 173 о федеральном бюджете на 2005 год, где в статье 122 Роскосмосу выделялись средства на частичное возмещение затрат по проекту.

В четверг, 15 ноября, исполняется 30 лет полету советского орбитального корабля "Буран", который стал первым космопланом в мире, совершившим два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. В создании комплекса "Энергия-Буран" участвовало более 1200 предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР.

Продолжительность полета составила 205 минут, "Буран" совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на аэродроме Юбилейный на Байконуре. Полет прошел в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт — полет космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера — вошел в книгу рекордов Гиннеса.