Советскую программу "Энергия-Буран" до сих пор не закрыли официально

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Проект "Энергия-Буран", результатом которого стал беспилотный полет орбитального корабля "Буран", официально не закрыт, сообщила в интервью РИА Новости генеральный директор головного разработчика "Бурана" — научно-производственного объединения "Молния" (входит в концерн "Калашников") Ольга Соколова.

"Да, это правда. Это в большей степени, конечно, формальность, просто в то время ни у кого не поднялась рука поставить подпись под закрытием проекта. На "Молнии" есть документ, в котором прописано, что программа "Энергия-Буран" приостановлена, под ним стоит ряд подписей совета главных конструкторов и членов ЦК КПСС, но документа, подтверждающего, что проект закрыт, нет", — сказал Соколова в преддверии 30-летия полета "Бурана".

"Никто не решился взять на себя такую ответственность", — повторила она.

Соколова выразила мнение, что проект был приостановлен, потому что "оказался не в том месте не в то время".

"Так вышло, что "Буран" был создан незадолго до того, как начался распад СССР, Перестройка и так далее. Были уже совсем другие задачи, одна из которых заключалась в том, чтобы накормить людей. Хотя, если бы на тот момент нашелся человек-локомотив, каким в свое время был главный вдохновитель "Бурана" Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, который бы смог вытянуть на себе этот проект или трансформировать его в народное хозяйство, то, вероятно, не пришлось бы искать денег на то, чтобы накормить народ", — сказала гендиректор "Молнии".

В четверг, 15 ноября, исполнится 30 лет полету советского орбитального корабля "Буран", который стал первым космопланом в мире, совершившим два витка вокруг Земли в автоматическом режиме без экипажа на борту. В создании комплекса "Энергия-Буран" участвовало более 1,2 тысячи предприятий и организаций, почти 100 министерств и ведомств, были задействованы крупнейшие научные и производственные центры России, Украины, Белоруссии и других республик СССР.

Продолжительность полёта составила 205 минут, "Буран" совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме "Юбилейный" на Байконуре. Полёт прошёл в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и бортового программного обеспечения. Данный факт — полёт космического аппарата в космос и спуск его на Землю в автоматическом режиме под управлением бортового компьютера — вошёл в книгу рекордов Гиннеса.