"Роскосмос" назвал версию о повреждении "Союза-ФГ" во время сборки домыслом

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В "Роскосмосе" считают версию о повреждении ракеты "Союз-ФГ" во время сборки на Байконуре слухами и домыслами, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее об этой версии писала газета "Коммерсант". "До официального объявления результатов мы вообще ничего не комментируем", — отреагировали в "Роскосмосе".

Собеседник агентства добавил, что "предварительные результаты должны быть объявлены до конца недели".

Авария при старте "Союза"

Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.

На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.

По предварительным данным, причиной ЧП стало столкновение блоков первой и второй ступеней ракеты-носителя.

"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.

В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.

Россия приостановила пуски с экипажами на борту.