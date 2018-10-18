"Роскосмос" назвал версию о повреждении "Союза-ФГ" во время сборки домыслом

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. В "Роскосмосе" считают версию о повреждении ракеты "Союз-ФГ" во время сборки на Байконуре слухами и домыслами, рассказали РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Собеседник агентства добавил, что "предварительные результаты должны быть объявлены до конца недели".
Авария при старте "Союза"
Неделю назад произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС.
На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Им удалось эвакуироваться на Землю в спасательной капсуле.
"Роскосмос" создал аварийную комиссию. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности строительных работ.
В последний раз аналогичная ситуация была в 1983 году.
Россия приостановила пуски с экипажами на борту.