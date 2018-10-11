Рогозин оценил действия космонавтов и операторов при аварии "Союза"

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

Капсула с членами основного экипажа МКС-57/58 космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом после аварийной посадки в степи Казахстана. 11 октября 2018

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Действия экипажа аварийного "Союза" и операторов оцениваются высоко, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы высоко оцениваем действия экипажа, он вел себя хладнокровно. Операторы действовали профессионально, и в совокупности тренировка экипажа привела к благополучному исходу ситуации", — сказал он в эфире RT.

Как отметил Рогозин, травм у космонавтов, летевших на "Союзе", нет, они чувствуют себя хорошо.

В четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Ни россиянин Алексей Овчинин, ни американец Ник Хейг не пострадали.

Авария, возможно, произошла из-за того, что один из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя не отделился в заданное время, а когда это произошло, ударил по центральному блоку. Причиной этого могло стать несрабатывание пиропатрона системы разведения ступеней, рассказали источники РИА Новости. Ситуацию расследует специальная комиссия "Роскосмоса".

До выяснения причин ЧП решено приостановить все пилотируемые пуски к Международной космической станции, которые сейчас проводятся только с космодрома Байконур и только на российских "Союзах". Вице-премьер Юрий Борисов выразил надежду, что НАСА "с пониманием отнесется к этой ситуации".