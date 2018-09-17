Рогозин и зампремьера Казахстана обсудили создание спутников связи

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АСТАНА, 17 сен – РИА Новости. Перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи обсуждались в ходе рабочей встречи первого заместителя премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным, сообщила в понедельник пресс-служба премьер-министра республики.

По данным пресс-службы, встреча состоялась 15 сентября в Москве.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества и перспективам дальнейшего развития комплекса "Байконур", рассмотрены вопросы реализации совместного казахстанско-российского проекта "Байтерек", — говорится в сообщении.

Кроме этого, обсуждены порядок дальнейшей работы межправительственной комиссии по комплексу "Байконур" а также вопросы развития города Байконыр.

"В настоящее время прорабатываются вопросы создания специальной экономической зоны (СЭЗ) в городе Байконыр с целью привлечения инвестиций. Также в ходе встречи обсуждены перспективы сотрудничества по совместному созданию космических спутников связи", — сообщили в пресс-службе.