Ситуация с дырой в "Союзе" намного сложнее, чем казалось, заявил Рогозин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Комиссия РКК "Энергия" не смогла определить причину появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" — "ситуация оказалась намного сложнее", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Рогозин добавил, что комиссия "Роскосмоса" уже приступила к работе, четкие сроки которой пока не установлены. "Нас же интересует истина, поэтому время не имеет здесь значения, естественно, в разумных рамках", — уточнил он. Глава госкорпорации также рассказал, что к расследованию инцидента привлечены "компетентные органы".

Утечка воздуха на станции

Кроме того, Рогозин отказался комментировать версию, что дыру в "Союзе" могли сделать американские астронавты, о чем писали некоторые СМИ.

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.

Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. Источник агентства сообщал, что внутреннее расследование РКК "Энергия" (производителя корабля) признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.

Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером мероприятия.