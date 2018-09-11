ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Комиссия РКК "Энергия" не смогла определить причину появления отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" — "ситуация оказалась намного сложнее", сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Те результаты, которые мы получили, они не дают нам объективной картины. Будет работать уже комиссия, созданная на уровне самой госкорпорации", — сказал он, отвечая на вопрос РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
Рогозин добавил, что комиссия "Роскосмоса" уже приступила к работе, четкие сроки которой пока не установлены. "Нас же интересует истина, поэтому время не имеет здесь значения, естественно, в разумных рамках", — уточнил он. Глава госкорпорации также рассказал, что к расследованию инцидента привлечены "компетентные органы".
Утечка воздуха на станции
Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению корабля на Землю.
Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком.
Все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак.