МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Внутренняя комиссия РКК "Энергия", выясняющая причины появления отверстия в обшивке космического корабля "Союз МС-09", считает, что кто-то специально организовал утечку воздуха, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Комиссия квалифицирует произошедший случай как преднамеренные действия неустановленных лиц", — уточнил собеседник агентства.

Такая формулировка основана на том, что внутри "Союза" никаких действий по сверлению корпуса толщиной два миллиметра не предусмотрено и если кто-то использовал сверло, то это делалось преднамеренно.

Как пояснил источник, корабли "Союз" — это штучное производство, сборка осуществляется вручную, поэтому зачастую детали подгоняют друг к другу уже на месте, например напильником. Но дрель при этом не используется, поскольку все отверстия изготавливаются выдавливанием пресс-форм.

Ранее другой источник сообщил, что комиссия изучила документы с производства, но не нашла в них упоминаний о каких-либо работах в корабле, которые могли вызвать появление отверстия. В этой связи рассматриваются две основные версии случившегося. Либо специалист хотел осуществить в корабле какую-то работу, которая не предусмотрена конструкторской документацией, а мастер, который должен был его контролировать, пошел с ним на сговор и не внес в журнал никаких записей об этом. Либо мог действовать одиночка, который специально проник в корабль.

Утечка воздуха на станции

Первоначально считалось, что она возникла при попадании микрометеорита. Вечером следующего дня российские космонавты закрыли отверстие специальным герметиком. Позже стало известно, что отверстие появилось после использования сверла. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, комиссия госкорпорации изучает версию преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля "Союз" при производстве или непосредственно в космосе. Кроме того, все корабли "Союз" и "Прогресс" проверят на брак. © Инфографика Возьмут ли меня в космонавты?

Утечка воздуха на МКС произошла в конце августа. Космонавты проверили все отсеки и нашли микротрещину в российском корабле "Союз МС-09". Она была в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате. Трещина не угрожала возвращению космического корабля на Землю.