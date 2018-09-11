Комиссия "Роскосмоса" начала расследование инцидента с дырой в "Союзе"

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ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Начала работу комиссия "Роскосмоса" по расследованию инцидента с дырой в космическом корабле "Союз МС-09", заявил журналистам во вторник глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Одна комиссия (внутренняя комиссия РКК "Энергия") завершила, другая начинает работу. Это комиссия "Роскосмоса"", — сказал он.

Как сообщал источник РИА Новости, внутреннее расследование РКК "Энергия", производителя корабля, признало преднамеренность и рукотворность отверстия от сверла, но не смогло найти виновных.