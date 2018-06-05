Казахстан получил от России часть собственного космодрома

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Казахстан принял от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме Байконур, но оформление документов пока не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

Ранее источник на космодроме сообщил РИА Новости, что передача инфраструктуры ракетного комплекса "Зенит" на Байконуре от России Казахстану должна была завершиться до 1 июня. Однако процедура с окончательным подписанием всех необходимых документов может продлиться еще три-шесть месяцев. Список объектов ракетного комплекса "Зенит" и сроки передачи из российской аренды в эксплуатацию Казахстану были утверждены межгосударственной российско-казахстанской комиссией в 2016 году. Процесс передачи объектов начался 1 марта 2018 года. Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.

"В настоящее время казахстанской стороной принято 212 объектов на 42, 43 и 45 площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния, аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации "Роскосмос" и Байконурском департаменте государственного имущества", — сообщил Оралмагамбетов.

Таким образом, подчеркнул он, казахстанской стороной фактически приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М".

"В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур", — сообщил Оралмагамбетов.

Планируется, что после передачи инфраструктуры "Зенита" казахстанская сторона приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов. Серьезной переделки наземного комплекса для этого не потребуется, поскольку новая российская ракета во многом будет повторять "Зенит" по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям.

Ранее S7 Space (входит в группу компаний S7, является владельцем комплекса "Морской старт") предложила Казахстану начать модернизацию "зенитовских" площадок с восстановления разрушенного "старта", а имеющийся продолжить использовать для запусков "Зенитов".

Всего за время эксплуатации ракет "Зенит" было проведено 84 пуска. Их них с Байконура — 48. Остальные — с "Морского старта". Последний старт "Зенита" с Байконура был проведен в конце 2017 года. В настоящее время готовых ракет для проведения пусков нет. Их производством занимался "Южмаш" (Украина), но в 2014 году сотрудничество с Россией по этой тематике было прекращено.

В 2017 году группа компаний S7 заказала на "Южмаше" производство 12 ракет, из которых две находятся в высокой степени готовности. При этом одна из двух ракет изначально создавалась под Байконур.

В настоящее время Россия арендует у Казахстана город Байконур и одноименный космодром. Общая площадь территории арендованных земель составляет 6717 кв км. Сюда входит девять типов стартовых комплексов (пять действующих) в составе 15 пусковых установок (из них 5 действующих — две под ракеты "Союз", две под ракеты "Протон" и один "старт" под "Зенит") для запуска ракет-носителей, четыре пусковых установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, кислородно-азотный завод, два аэродрома, большое количество технических корпусов.

Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. В 1994 году подписано двухстороннее соглашение об аренде космодрома, в 2004 году срок его действия продлен до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 млн долларов.