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Космос

Казахстан получил от России часть собственного космодрома

11:1205.06.2018
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортно-пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фотоВывоз ракеты-носителя Союз-ФГ c транспортно-пилотируемым кораблем Союз МС-08 на стартовую площадку космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Казахстан принял от России всю инфраструктуру для запусков ракет "Зенит" на космодроме Байконур, но оформление документов пока не завершено и требует утверждения на межправительственном уровне, сообщил РИА Новости исполняющий обязанности аэрокосмического комитета министерства обороны и аэрокосмической промышленности Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

На стартовой площадке космодрома Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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В Казахстане подтвердили, что Россия может вывести военных с Байконура
Ранее источник на космодроме сообщил РИА Новости, что передача инфраструктуры ракетного комплекса "Зенит" на Байконуре от России Казахстану должна была завершиться до 1 июня. Однако процедура с окончательным подписанием всех необходимых документов может продлиться еще три-шесть месяцев. Список объектов ракетного комплекса "Зенит" и сроки передачи из российской аренды в эксплуатацию Казахстану были утверждены межгосударственной российско-казахстанской комиссией в 2016 году. Процесс передачи объектов начался 1 марта 2018 года. Всего Казахстану должны быть возвращены из российской аренды стартовый комплекс на площадке №45 с двумя пусковыми установками (действующей и разрушенной), технический комплекс с монтажно-испытательным корпусом на площадке №42, а также измерительный пункт.

"В настоящее время казахстанской стороной принято 212 объектов на 42, 43 и 45 площадках космодрома Байконур, что подтверждено актами приема-передачи и технического состояния, аналогичные документы еще по 31-му объекту на вышеперечисленных площадках согласованы Казкосмосом и находятся на утверждении в госкорпорации "Роскосмос" и Байконурском департаменте государственного имущества", — сообщил Оралмагамбетов.

Таким образом, подчеркнул он, казахстанской стороной фактически приняты все 243 объекта наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М".

"В настоящее время оформляется акт об исключении объектов наземной космической инфраструктуры космического ракетного комплекса "Зенит-М" из состава арендуемых Российской Федерацией, который будет направлен на утверждение сопредседателям Казахстанско-Российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур", — сообщил Оралмагамбетов.

Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с кораблем Союз МС-08 на космодроме Байконур. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Инвесторы с Ближнего Востока хотят инвестировать в Байконур
Планируется, что после передачи инфраструктуры "Зенита" казахстанская сторона приступит к ее модернизации под разрабатываемую в России ракету-носитель среднего класса "Союз-5". Сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в 245 миллионов долларов. Серьезной переделки наземного комплекса для этого не потребуется, поскольку новая российская ракета во многом будет повторять "Зенит" по интерфейсам, компоновке и используемым двигателям.

Ранее S7 Space (входит в группу компаний S7, является владельцем комплекса "Морской старт") предложила Казахстану начать модернизацию "зенитовских" площадок с восстановления разрушенного "старта", а имеющийся продолжить использовать для запусков "Зенитов".

Всего за время эксплуатации ракет "Зенит" было проведено 84 пуска. Их них с Байконура — 48. Остальные — с "Морского старта". Последний старт "Зенита" с Байконура был проведен в конце 2017 года. В настоящее время готовых ракет для проведения пусков нет. Их производством занимался "Южмаш" (Украина), но в 2014 году сотрудничество с Россией по этой тематике было прекращено.

В 2017 году группа компаний S7 заказала на "Южмаше" производство 12 ракет, из которых две находятся в высокой степени готовности. При этом одна из двух ракет изначально создавалась под Байконур.

В настоящее время Россия арендует у Казахстана город Байконур и одноименный космодром. Общая площадь территории арендованных земель составляет 6717 кв км. Сюда входит девять типов стартовых комплексов (пять действующих) в составе 15 пусковых установок (из них 5 действующих — две под ракеты "Союз", две под ракеты "Протон" и один "старт" под "Зенит") для запуска ракет-носителей, четыре пусковых установки для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, кислородно-азотный завод, два аэродрома, большое количество технических корпусов.

Байконур – первый в мире космодром, откуда был запущен первый искусственный спутник Земли, первый космонавт планеты Юрий Гагарин. После распада СССР космодром перешел в собственность Казахстана. В 1994 году подписано двухстороннее соглашение об аренде космодрома, в 2004 году срок его действия продлен до 2050 года. Россия ежегодно платит за аренду Байконура 115 млн долларов.

История первого космического порта Земли в музее Байконура
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМногоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.Многоразовый космический корабль Буран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Многоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".Катапультное кресло пилота космического корабля Восток с манекеном космонавта в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСпускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.Спускаемый аппарат космического корабля Союз в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.Скафандр полужесткого типа Орлан-ДМА №5 в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Скафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".Стартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Стартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.Скафандр дважды героя Советского союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБиоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.Биоспутник Космос-110, в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголёк, в музее истории космодрома Байконур.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Биоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".Пульт управления космического корабля Союз в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.Экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину, в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.Домик космонавтов у Гагаринского старта в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.Скафандр полужесткого типа Орлан-ДМА №5 в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Скафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".Экспозиция музея истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Фотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".
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