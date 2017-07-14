С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А"

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками запущена в пятницу с космодрома Байконур, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

"Старт состоялся в расчетное время", — сказал представитель госкорпорации.

Головной блок со спутниками и разгонный блок "Фрегат" должны отделиться от ракеты в 09.46 мск. На 10.38 мск запланировано выведение на расчетную орбиту спутника "Канопус-В-ИК" — аппарат будет выведен на орбиту высотой порядка 500 километров.

Затем будет проведено три операции по изменению орбиты, и 72 малых аппарата будут запущены тремя "пакетами". Сход разгонного блока с орбиты запланирован на 17.52 мск.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.