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РИА Наука
Космос

С Байконура стартовала ракета "Союз-2.1А"

09:3814.07.2017
(обновлено: 09:40 14.07.2017)
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© Фото : РоскосмосУстановка ракеты-носителя Союз-2.1а в пусковую систему стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Архивное фотоУстановка ракеты-носителя Союз-2.1а в пусковую систему стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Архивное фото
© Фото : Роскосмос

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с аппаратом дистанционного зондирования Земли "Канопус-В-ИК" и 72 малыми спутниками запущена в пятницу с космодрома Байконур, сообщил журналистам представитель "Роскосмоса".

Строительство космодрома Восточный в Благовещенске. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Роскосмос планирует ежегодно совершать до пяти "иностранных" запусков
"Старт состоялся в расчетное время", — сказал представитель госкорпорации.

Головной блок со спутниками и разгонный блок "Фрегат" должны отделиться от ракеты в 09.46 мск. На 10.38 мск запланировано выведение на расчетную орбиту спутника "Канопус-В-ИК" — аппарат будет выведен на орбиту высотой порядка 500 километров.

Затем будет проведено три операции по изменению орбиты, и 72 малых аппарата будут запущены тремя "пакетами". Сход разгонного блока с орбиты запланирован на 17.52 мск.

Спутник "Канопус-В-ИК" предназначен для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе лесных пожаров, крупных выбросов загрязняющих веществ и так далее.

История первого космического порта Земли в музее Байконура
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМногоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.Многоразовый космический корабль Буран
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Многоразовый космический корабль "Буран" выставлен на площадке №2 в музее "Байконура". Это второй летный корабль 11Ф35 первой серии, подготовленный к космическому полету в 1992 году.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".Катапультное кресло пилота космического корабля Восток с манекеном космонавта в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В музее истории космодрома можно увидеть катапультное кресло пилота космического корабля "Восток".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСпускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.Спускаемый аппарат космического корабля Союз в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Спускаемый аппарат космического корабля "Союз" выставлен в зале истории развития ракетно-космической техники музея.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.Скафандр полужесткого типа Орлан-ДМА №5 в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Скафандр полужесткого типа "Орлан-ДМА №5" использовался для работы в открытом космосе на станции МИР в 1988-1997 годах.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".Стартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Стартовый ключ с запуска первой межконтинентальной баллистической ракеты был подарен оператору стартового пульта Борису Семеновичу Чекунову после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли. После 4 октября 1957 года Чекунов прослужил на космодроме еще 30 лет и запускал "Востоки" и "Восходы".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.Скафандр дважды героя Советского союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
В музее представлен скафандр дважды героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Николая Рукавишникова. Он был первым гражданским командиром космического корабля.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкБиоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.Биоспутник Космос-110, в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголёк, в музее истории космодрома Байконур.
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Биоспутник "Космос-110", в котором летали последние советские собаки-космонавты Ветерок и Уголек. Запуск состоялся 22 февраля 1966 года. Опыт продолжался 22 дня - до сих пор это рекордный по длительности полет для собак.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".Пульт управления космического корабля Союз в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В музее истории космодрома "Байконур" можно увидеть пульт управления космического корабля "Союз".
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВ одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.Экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину, в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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В одном из залов музея есть и экспозиция, посвященная летчику-космонавту Юрию Гагарину.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНа территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.Домик космонавтов у Гагаринского старта в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
На территории музея находится домик космонавтов, где в апреле 1961 года жил и готовился к первому старту Юрий Гагарин. Позже, когда космонавт возвращался на Байконур, он всегда жил в двух смежных комнатах левого крыла этого дома.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСкафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.Скафандр полужесткого типа Орлан-ДМА №5 в музее истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Скафандр "Орлан-ДМА №5", который использовался на станции МИР, весит 105 килограмм.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкФотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".Экспозиция музея истории космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Фотографии космонавтов в музее истории космодрома "Байконур".
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