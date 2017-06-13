Рогозин обсудил с премьером Казахстана сотрудничество по Байконуру

АСТАНА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу в Астане с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество на комплексе "Байконур", сообщила пресс-служба казахстанского главы кабинета министров.
"В ходе встречи обсуждены вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и совместного развития города Байконыр", — отмечается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.
Стороны также обсудили проходящую в столице Казахстана выставку ЭКСПО-2017.
Ранее Рогозин сообщал, что в Астане планирует обсудить с премьер-министром Казахстана ряд возможных совместных проектов в области высоких технологий.