Рогозин обсудил с премьером Казахстана сотрудничество по Байконуру

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин выступает на заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур в Астане. 13 июня 2017

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин выступает на заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу Байконур в Астане. 13 июня 2017

АСТАНА, 13 июн – РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу в Астане с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, в ходе которой стороны обсудили дальнейшее сотрудничество на комплексе "Байконур", сообщила пресс-служба казахстанского главы кабинета министров.

"В ходе встречи обсуждены вопросы реализации концепции дальнейшего сотрудничества на комплексе "Байконур" и совместного развития города Байконыр", — отмечается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Стороны также обсудили проходящую в столице Казахстана выставку ЭКСПО-2017.

Ранее Рогозин сообщал, что в Астане планирует обсудить с премьер-министром Казахстана ряд возможных совместных проектов в области высоких технологий.