Рогозин рассказал о втором этапе утилизации устаревших объектов Байконура

БАЙКОНУР, 13 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Казахстан достигли четкого понимания по содержанию второго этапа проекта утилизации морально устаревших объектов космодрома Байконур.

Выступая на V заседании казахско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур", Рогозин напомнил, что в соответствии с решением по списанию и утилизации неиспользованных объектов Байконура, которое утвердили сопредседатели комиссии 20 декабря прошлого года, с февраля по май "успешно реализован пилотный проект по утилизации 95 объектов космодрома".

"Российская сторона инициировала второй этап этой работы, предложив утилизировать еще около 300 не используемых и не имеющих перспектив применения объектов космодрома. В принципе, мы обсуждали это в узком составе, есть четкое понимание дальнейших этапов этой работы", — заявил российский вице-премьер.

Рогозин выразил надежду на поддержку казахстанских коллег по этому вопросу. Он пояснил, что "речь идет, прежде всего, о тех объектах, которые действительно технологически и морально устарели настолько, что они нам не нужны для новых наших проектов, которые сегодня мы обсуждаем".

Вице-премьер добавил, что в ходе заседания межправительственной комиссии в узком составе была достигнута принципиальная договоренность о финансовом участии казахстанской стороны в содержании и дальнейшем развитии социальной и производственной инфраструктуры Байконура.