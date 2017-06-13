Рогозин рассказал о втором этапе утилизации устаревших объектов Байконура

БАЙКОНУР, 13 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия и Казахстан достигли четкого понимания по содержанию второго этапа проекта утилизации морально устаревших объектов космодрома Байконур.
"Российская сторона инициировала второй этап этой работы, предложив утилизировать еще около 300 не используемых и не имеющих перспектив применения объектов космодрома. В принципе, мы обсуждали это в узком составе, есть четкое понимание дальнейших этапов этой работы", — заявил российский вице-премьер.
Вице-премьер добавил, что в ходе заседания межправительственной комиссии в узком составе была достигнута принципиальная договоренность о финансовом участии казахстанской стороны в содержании и дальнейшем развитии социальной и производственной инфраструктуры Байконура.