К чему снится рыба: что это значит — толкование по разным сонникам

Рыба — один из самых распространенных образов в сновидениях. Значение рыбы во сне зависит от нескольких факторов: пола смотрящего, состояния рыбы, характера воды и действий в сюжете. Объяснение сна в популярных сонниках, к чему снится рыба — в материале РИА Новости.

Что означает рыба: общее значение сна

В разных культурах образ рыбы во сне связывается с плодородием, удачей и интуицией. В юнгианской психологии рыба — архетип бессознательного: то, что скрыто от поверхностного взгляда, но влияет на жизнь человека.

На уровне сонников значение рыбы чаще всего положительное. Живая рыба в чистой воде — к удаче и благополучию, поймать рыбу — к успеху, мертвая или тухлая — предупреждение о трудностях. Важны детали: размер рыбы, ее состояние, действия (ловля, еда, чистка) и вода (чистая или мутная).

Клинический психолог Ксения Солопанова объясняет, что стоит за этим образом с научной точки зрения: "В сонниках рыба ассоциируется с удачей или беременностью, но с психологической точки зрения это символ скрытых процессов. Рыба живет в воде, а вода часто связана с эмоциями — значит, во сне поднимаются переживания, которые человек не до конца осознает. Если рыба активная, это может говорить о внутреннем ресурсе, идеях и желаниях, которые начинают "двигаться". Если рыба мертвая или неприятная — это может быть признаком эмоционального истощения или подавленных чувств. Такие сны часто появляются, когда человек долго игнорирует свое состояние и психика пытается обратить на это внимание".

К чему снится рыба: толкование для мужчин и женщин

Толкование сна с рыбой во многом зависит от того, кто его видит. Большинство сонников разграничивают мужской и женский сонник.

Для мужчин

Рыбалка во сне говорит о хорошо развитом инстинкте добытчика: такой человек упорен и умеет добиваться результата. Поймать рыбу — к успеху в делах. Крупная рыба в чистой воде обещает особенно весомый результат. Ловля в мутном водоеме предвещает неприятности или предательство.

© Shutterstock/FOTODOM / Mikheyeva Volha Девушка и мужчина рыбачат © Shutterstock/FOTODOM / Mikheyeva Volha Девушка и мужчина рыбачат

Для женщин

Рыба во сне для женщины чаще всего связана с любовью, семьей и материнством. Самое известное толкование — к беременности. Поймать рыбу на удочку — к удачному замужеству и жизни в достатке. Рыба в прозрачной воде — к счастливой любви. Рыба в мутной воде указывает на напряжение в близких отношениях.

Приснилась рыба: толкование по популярным сонникам

Разные авторы сонников трактуют один и тот же образ по-своему. Ниже собраны толкования по наиболее популярным и авторитетным источникам.

Толкование по соннику Миллера

Американский психолог Густав Миллер рассматривал рыбу как отражение жизненной энергии. Рыба в кристально чистой воде — щедрые подарки судьбы. Мертвая рыба — горести и утраты. Поймать рыбу — успешное завершение тяжелого жизненного этапа. Уйти без улова — суетность желаний. Рыболовные крючки в руках — напоминание: ключи к счастью у вас.

Толкование по соннику Фрейда

Зигмунд Фрейд трактовал рыбу через призму интимной жизни. Ловить рыбу во сне — неумение отключиться от проблем во время близости. Ничего не поймать — подсознательный страх опозориться. Есть рыбу (для мужчины) — сигнал уделить больше внимания желаниям партнерши. Мертвая рыба для мужчины — символ проблем с потенцией, а для женщины — трудностей в отношениях.

© Shutterstock/FOTODOM / Moonlight Tran Рыба на костре © Shutterstock/FOTODOM / Moonlight Tran Рыба на костре

Толкование по соннику Ванги

Болгарская провидица говорила преимущественно о щуке. Поймать щуку — победа над недоброжелателями. Щука без чешуи — впереди испытания. Щука без головы — первое впечатление обманчиво. Есть приготовленную щуку — в окружении есть люди, использующие вас в корыстных целях.

Толкование по соннику Нострадамуса

В этом соннике рыба символизирует двойственность и нестабильность. Три рыбы — счастливое предзнаменование. Ловить рыбу — искать выход из сложной ситуации, поймать — найти решение.

Толкование по соннику Лоффа

Психотерапевт Дэвид Лофф, как и Фрейд, не давал конкретных значений — важна связь между психикой и реальностью человека. Согласно Лоффу, рыба во сне может означать желание найти что-то скрытое, поиск средств для удовлетворения жизненных нужд или предстоящее путешествие.

© Shutterstock/FOTODOM / kitzcorner Путешествие © Shutterstock/FOTODOM / kitzcorner Путешествие

Толкование по соннику Цветкова

Сонник астролога Евгения Цветкова содержит самое известное "женское" толкование: маленькая рыбка — к беременности, поймать живую рыбу — к удачному замужеству. Рыба в чистой воде — удача во всех делах. Тухлая рыба — неожиданный рост доходов.

Толкование по исламскому соннику

Исламский сонник опирается на Коран и Сунну. Рыба здесь нередко символизирует женщину. Крупная рыба — стремление к переменам. Жарить рыбу — вкладывать силы в бесполезное дело. Есть жареную рыбу — ссора в семье, а встреча рыбака — признак скорой удачи.

Толкование по эзотерическому соннику

В эзотерическом соннике рыба связана с темой наследства. Рыбалка — кто-то имеет виды на ваше имущество. Есть рыбу — к получению наследства. Чистить и готовить — к потере прав на капитал.

© Shutterstock/FOTODOM / Rawpixel.com Деньги © Shutterstock/FOTODOM / Rawpixel.com Деньги

Толкование по соннику Хассе

Медиум мисс Хассе обращала особое внимание на размер рыбы: большая — к успеху и продвижению в делах, мелкая — к тревогам или болезни.

Толкование по восточному соннику Чжоу-гун

Один из древнейших сонников мира трактует рыбу через богатство и успех. Косяк рыб в воде — к богатству. Рыбалка — к скорому успеху. Большая рыба под ногами — к внезапной популярности.

Толкование по древнерусскому соннику

Успешная рыбалка для женщины — к удачному замужеству, для мужчины — к большому успеху. Есть рыбу — к заботам наяву, а трогать мертвую — к болезни.

Толкование по астрологическому соннику

В астрологическом соннике рыба связана со стихией воды — символом интуиции и скрытых процессов. Видеть рыбу во сне — к обострению чувствительности. Живая рыба в прозрачной воде — гармония внутреннего состояния.

© Shutterstock/FOTODOM / PV productions Рыба в прозрачной воде © Shutterstock/FOTODOM / PV productions Рыба в прозрачной воде

Ответы на частые вопросы: к чему снится рыба

Собрали самые частые из них и разобрали с опорой на источники и мнения специалистов.

Правда ли, что рыба во сне всегда к беременности?

Нет, это устойчивый миф. Рыба во сне предвещает беременность лишь в ряде сонников при определенных условиях: у Цветкова речь идет именно о маленькой рыбке, у Хассе — о большом количестве рыбы, в эзотерическом соннике — о самом факте ее появления перед женщиной.

Влияет ли на толкование чистота воды (чистая/мутная)?

Да, и это один из ключевых факторов. Чистая, прозрачная вода — почти во всех сонниках добрый знак: удача, счастье, исполнение надежд. Мутная вода кардинально меняет картину на противоположную.

По соннику Миллера рыба в кристально чистой воде означает щедрые подарки судьбы. Согласно соннику Ванги, рыба в мутной воде — проблемы с близкими. По исламскому соннику живая рыба в грязном водоеме — символ греха и печали. Психологи объясняют это просто: вода во сне отражает внутреннее состояние человека. Чистая — ясность и покой. Мутная — тревога или неразрешенные конфликты.

К чему снится рыба беременной женщине?

Поскольку сны с рыбой сами по себе нередко связываются с беременностью, для женщины, уже ожидающей ребенка, они сулят легкие роды и здоровье малыша. Также по народным приметам вид приснившейся рыбы может указывать на пол ребенка: карп, лещ или сом — к мальчику, щука, семга или форель — к девочке.