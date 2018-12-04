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Общество

В России может измениться вкус и качество пива

(обновлено: 13:36 04.12.2018)
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CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier InternationalПиво. Архивное фотоПиво. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Rob Nguyen / Bier International

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России могут измениться требования к качеству пива, пишет газета "Ведомости". Это следует из одобренного коллегией Евразийской экономической комиссии техрегламента безопасности алкогольной продукции.

Разливное пиво. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Так, новый регламент позволит заменять солод зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, если их совокупная масса не превышает 50 процентов, а масса сахаросодержащих продуктов — пять процентов массы заменяемого солода. Сейчас допускается 20 и два процента соответственно.

Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. По их словам, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".

Как подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.

Техрегламент также вводит новые виды алкогольных напитков, которых нет в российском законодательстве, — аперитив, коктейль, бальзам, крем и другие.

"Критерии оторваны от реальности"

Возможные изменения в техрегламенте прокомментировал директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов. 

Стакан пива. Архивное фото
© Fotolia / volff
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"Наши критерии стандартов и качества пива, конечно же, были оторваны от реальности. Пивовары во всем мире варят по совершенно разным рецептурам с использованием самых различных ингредиентов. А напитки, которые исторически считаются классикой мирового пивоварения, например ряд бельгийских сортов, которые варятся по тысячелетним рецептам с добавлением незерновых ингредиентов, у нас вообще не назывались пивом, а именовались пивными напитками или напитками на основе пива. Это всегда вызывало удивление", — сказал он в эфире радио Sputnik.

При этом, считает эксперт, предполагаемые изменения в техрегламенте могут либерализовать рецептурную составляющую пива, но это не имеет никакого отношения к качеству. 

"Либо вы варите хорошо, умеете это делать и используете хорошие ингредиенты, либо вы этого делать не умеете. А массовое отечественное пиво у меня пока что вызывает очень большие сомнения – и, по моему мнению, оно ничуть не лучше американского", – заключил Тузмухамедов.

Пиво и пивные напитки

В середине ноября Роскачество заявило, что проведет исследование пивных напитков, по итогам которого предложит меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.

Здание ФАС России. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Речь идет именно о том требовании, согласно которому пивоваренный солод можно частично заменять зерном, продуктами его переработки или сахаросодержащими продуктами, но не более чем на 20 процентов. Если же масса несоложенных продуктов превышает 20 процентов, то такой напиток не может называться пивом.

Сейчас, отмечает Роскачество, есть четыре категории товаров, которые маркируются как "пивные напитки", хотя они сильно различаются по составу.

В одну из этих категорий входят напитки, в которых более 80 процентов солода, но есть натуральные вкусоароматические добавки — апельсиновая цедра, кориандр, лимон. В Роскачестве считают, что фактически это пиво с вкусовыми добавками. Но закон запрещает использовать в пиве такие добавки, и это представляет собой определенную сложность для производства специальных сортов.

Официант разносит бокалы с пивом на открытии традиционного пивного фестиваля Октоберфест в Мюнхене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ко второй категории относятся напитки, содержащие менее 80 процентов солода с добавками из зернового сырья, кукурузы или риса, а к третьей — в которых также менее 80 процентов солода и добавлены вода, синтетические и натуральные ароматизаторы. Кроме того, под классификацию "пивные напитки" попали и слабоалкогольные напитки, содержащие добавленный спирт, сладкие газированные напитки и другие недопустимые добавки, в том числе консерванты. Фактически это слабоалкогольные коктейли, считают в Роскачестве.

"Существующая классификация пивных напитков, обозначение совершенно разных типов продукта одним названием вводит потребителей в заблуждение, препятствует добросовестной конкуренции, не соответствует принятым международным стандартам и классификациям", — заявил руководитель руководитель организации Максим Протасов. По его мнению, в категории "пиво" и "пивные напитки" существует так называемая "легальная фальсификация", основанная на отсутствии методов контроля и отсутствии четких идентификационных признаков.

Для решения этой проблемы Роскачество и намерено предложить меры по изменению законодательства.

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Общество
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
pks-8991
Как подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.

Куда уже экономить? "Варили" дерьмовое типа пиво из солода..сейчас будут "варить" только из опилок?
14:17
04.12.2018
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komctroi
И к умным и к красивым и чтобы эта бадяга пивом называлась. Тогда и на этикетке крупными буквами пишите "Типа пивной напиток".
14:15
04.12.2018
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