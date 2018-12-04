В России может измениться вкус и качество пива

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В России могут измениться требования к качеству пива, пишет газета "Ведомости". Это следует из одобренного коллегией Евразийской экономической комиссии техрегламента безопасности алкогольной продукции.
Как отмечает издание, представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. По их словам, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложенного материала в пиве на уровне не менее 80 процентов — избыточное ограничение, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".
Как подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.
Техрегламент также вводит новые виды алкогольных напитков, которых нет в российском законодательстве, — аперитив, коктейль, бальзам, крем и другие.
"Критерии оторваны от реальности"
Возможные изменения в техрегламенте прокомментировал директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов.радио Sputnik.
При этом, считает эксперт, предполагаемые изменения в техрегламенте могут либерализовать рецептурную составляющую пива, но это не имеет никакого отношения к качеству.
"Либо вы варите хорошо, умеете это делать и используете хорошие ингредиенты, либо вы этого делать не умеете. А массовое отечественное пиво у меня пока что вызывает очень большие сомнения – и, по моему мнению, оно ничуть не лучше американского", – заключил Тузмухамедов.
Пиво и пивные напитки
В середине ноября Роскачество заявило, что проведет исследование пивных напитков, по итогам которого предложит меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.
Сейчас, отмечает Роскачество, есть четыре категории товаров, которые маркируются как "пивные напитки", хотя они сильно различаются по составу.
В одну из этих категорий входят напитки, в которых более 80 процентов солода, но есть натуральные вкусоароматические добавки — апельсиновая цедра, кориандр, лимон. В Роскачестве считают, что фактически это пиво с вкусовыми добавками. Но закон запрещает использовать в пиве такие добавки, и это представляет собой определенную сложность для производства специальных сортов.
"Существующая классификация пивных напитков, обозначение совершенно разных типов продукта одним названием вводит потребителей в заблуждение, препятствует добросовестной конкуренции, не соответствует принятым международным стандартам и классификациям", — заявил руководитель руководитель организации Максим Протасов. По его мнению, в категории "пиво" и "пивные напитки" существует так называемая "легальная фальсификация", основанная на отсутствии методов контроля и отсутствии четких идентификационных признаков.
Для решения этой проблемы Роскачество и намерено предложить меры по изменению законодательства.