Сомелье прокомментировал возможные изменения стандартов качества пива

В России могут измениться требования к качеству пива, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Директор школы сомелье Эркин Тузмухамедов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что до сих пор эти требования были оторваны от реальности.

В России могут измениться требования к качеству пива, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа, который собирается рассмотреть совет Евразийской экономической комиссии.

Так, новый регламент позволит заменять солод зерном и сахаросодержащими продуктами на 50% вместо ныне допустимых 20%.

Представители "Балтики", Heineken и AB InBev Efes сообщили, что крупные пивовары поддержали предложение сократить минимальную норму солода в пиве. По их словам, эта мера позволит производителям быть более "гибкими и креативными" в вопросах рецептуры. Они также заявили, что содержание соложеного материала в пиве на уровне не менее 80% – избыточное ограничение, которого "нет ни в одной стране Европы с развитой пивной культурой".

Сам проект документа уже одобрила коллегия комиссии, и его могут принять без изменений. В таком случае, подчеркивает издание, после принятия новых правил пивоваренные компании смогут экономить на производстве.

Техрегламент также вводит новые виды алкогольных напитков, которых нет в российском законодательстве – аперитив, коктейль, бальзам, крем и другие.

Директор школы сомелье, исследователь алкоголя Эркин Тузмухамедов в эфире радио Sputnik дал свою оценку возможных изменений в регламенте изготовления пива.

"Наши критерии стандартов и качества пива, конечно же, были оторваны от реальности. Пивовары во всем мире варят по совершенно разным рецептурам с использованием самых различных ингредиентов. А напитки, которые исторически считаются классикой мирового пивоварения, например, ряд бельгийских сортов, которые варятся по тысячелетним рецептам с добавлением незерновых ингредиентов, у нас вообще не назывались пивом, а именовались пивными напитками или напитками на основе пива. Это всегда вызывало удивление. А те изменения, о которых идет речь, они, может быть, либерализуют рецептурную составляющую нашего пива, но к качеству это не имеет никакого отношения. Либо вы варите хорошо, умеете это делать и используете хорошие ингредиенты, либо вы этого делать не умеете. А массовое отечественное пиво у меня пока что вызывает очень большие сомнения – и, по моему мнению, оно ничуть не лучше американского", – сказал Эркин Тузмухамедов.