МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Роскачество завершило исследование пакетированного яблочного сока. Эксперты исследовали продукцию на наличие опасных веществ и развенчали миф о том, что сок – это смесь воды, красителей и подсластителей, говорится в сообщении организации.
В Роскачестве отметили, что соком повышенного качества также могут похвастаться Волгоградская и Московская области, Самара, Москва и Петербург, Белгород и Адыгея. Как пояснили в организации, яблочный сок проверили на наличие нитратов и пестицидов, также оценивали качество и удобство упаковки. По результатам испытаний было установлено, что товары 21 торговой марки соответствует повышенным требованиям Роскачества.
"Ни в одном из исследованных соков не нашли опасных веществ и соединений, микроорганизмов и плесени – это говорит о том, что сок изготавливали из здоровых, не зараженных болезнями и нетоксичных яблок", — отметили в организации. Помимо этого исследование показало, что производители не добавляют сахарозаменители, подсластители и консерванты, а также не подкрашивают яблочный сок синтетическими красителями.
Там также отметили, что во всех исследованных соках прямого отжима уровень содержания натрия соответствует природному, характерному для яблок. Эксперты оценили внешний вид, цвет, консистенцию, вкус и аромат яблочного сока. В двух случаях вкус сока был хотя и свойственный яблокам, однако слабо выраженным. А вот вкус сока одной из марок не соответствовал яблочному соку.