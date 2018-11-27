МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представители Роскачества дали рекомендации по выбору качественного вина, оптимальным условиям его хранения и рассказали, как правильно читать этикетку.

Как отмечается в сообщении Роскачества, согласно законодательству РФ, сортовым вином может считаться образец, в котором не менее 85% одного сорта винограда. Самые распространенные в мире сорта: Каберне Совиньон, Мерло, Пино Нуар, Шардоне, Совиньон Блан и Рислинг. В РФ они также занимают самые большие площади посадок из 89 тысяч гектаров. Производитель указывает сорт винограда на маркировке бутылки.

"Потребитель может сделать собственный, индивидуальный выбор в пользу определенного сорта вина, если будет знать его вкусовые особенности", — сказано в релизе. Организация отмечает, что у каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Так, например, в аромате Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины и паслена.

"Мерло чаще всего напоминает об ароматах вишни, красных фруктов и ягод. Пино Нуар требует большого внимания винодела и может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков", — уточняет организация, добавляя, что среди международных белых сортов самым ароматным считается Совиньон Блан – оттенки крыжовника, листа смородины. "Шардоне многолик – от зеленого яблока до тропических фруктов и сливочных нот в выдержанных винах. Рислинг, как и Пино Нуар, сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные тона", — пояснили в Роскачестве.

По словам экспертов, кроме международных сортов, в РФ немало и своих собственных, эндемичных или автохтонных. "Купажными винами чаще всего называют вина, произведенные из нескольких сортов винограда. Слово "терруар" на этикетке означает, что виноград для этого вина вырос в особых почвенно-климатических условиях, благоприятных для развития лозы. Называя свои вина "терруарными" производитель стремится подчеркнуть их особый стиль, принадлежность к определенной географической точке", — отмечается в сообщении.

Вина в зависимости от содержания сахара делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются "очень сухие" категории "брют" и "экстра-брют". "Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно далеко не для всех вин", — предостерегают эксперты, уточняя, что лучше всего хранить бутылки лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась. Комфортная температура – 11-12 градусов для белых вин, чуть выше для красных.