МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Представители Роскачества дали рекомендации по выбору качественного вина, оптимальным условиям его хранения и рассказали, как правильно читать этикетку.
"Потребитель может сделать собственный, индивидуальный выбор в пользу определенного сорта вина, если будет знать его вкусовые особенности", — сказано в релизе. Организация отмечает, что у каждого сорта есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Так, например, в аромате Каберне Совиньон доминирует тон черной смородины и паслена.
"Мерло чаще всего напоминает об ароматах вишни, красных фруктов и ягод. Пино Нуар требует большого внимания винодела и может дарить широчайшую гамму тонких фруктовых, ягодных, животных оттенков", — уточняет организация, добавляя, что среди международных белых сортов самым ароматным считается Совиньон Блан – оттенки крыжовника, листа смородины. "Шардоне многолик – от зеленого яблока до тропических фруктов и сливочных нот в выдержанных винах. Рислинг, как и Пино Нуар, сорт прохладного климата и может быть очень легким, цветочным, а под жарким солнцем дает больше фруктов и так называемые петрольные тона", — пояснили в Роскачестве.
Вина в зависимости от содержания сахара делятся на сухие, полусухие, полусладкие и сладкие. Для игристых вин выделяются "очень сухие" категории "брют" и "экстра-брют". "Считается, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Это верно далеко не для всех вин", — предостерегают эксперты, уточняя, что лучше всего хранить бутылки лежа, чтобы вино омывало пробку, и та не рассыхалась. Комфортная температура – 11-12 градусов для белых вин, чуть выше для красных.