Инцидент в Успенском подтолкнул депутата Законодательного собрания Ленинградской области Андрея Шаронова выйти с инициативой о внесении дополнений в закон «О животном мире». Идея Шаронова заключается в том, чтобы запретить использование диких зверей в представлениях — как в шапито, так и в стационарных цирках.

«Я думал об этом давно. Меня настораживает, что животные не только делают для себя неестественные вещи, но и могут быть опасны для людей. И события в Краснодарском крае — наглядный пример. Это стало последней каплей. Я увидел ролик и за час написал законопроект», — прокомментировал Шаронов РИА Новости.

Впрочем, депутат озабочен и тем, насколько общество готово к таким запретам. Он уточняет, что во многих странах мира подобные меры уже приняты.