Зоозащитники в России с 2011 года требуют запретить цирки с животными. Аргументы таковы: во-первых, за кулисами дрессировщики истязают зверей ради красивых трюков, во-вторых, дикое животное — потенциальная опасность для зрителей. Эта проблема оказалась в центре общественного внимания после случая, произошедшего в конце октября в Краснодарском крае, когда львица во время представления напала на четырехлетнюю девочку. Пострадавшая с тяжелыми травмами до сих пор находится в больнице. Депутаты теперь готовят поправки в законодательство, ограничивающие эксплуатацию зверей в цирковых номерах. РИА Новости разбиралось, кого защитит эта инициатива, а кому будет выгодна.
Двадцать восьмого октября в селе Успенское выступал ростовский передвижной цирк «Мондиаль». Он несколько лет ездит по стране, преимущественно по населенным пунктам Кубани. Успенское цирк посетил впервые. Закончилось выступление трагически: в Сети появились страшные кадры того, как львица набросилась на девочку, сидевшую почти возле ограждения. Дикая кошка прыгнула на железную сетку, смяла ее своим весом и утащила ребенка на манеж. Дрессировщик попытался удержать стокилограммового хищника, но безуспешно.
Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами лица (рана от уха до подбородка, поврежден лицевой нерв) и позвоночника. Еще на арене она потеряла сознание. В местной больнице ребенку сделали операцию и ввели в медикаментозную кому, чтобы девочка не умерла от боли. Позже пострадавшую увезли на лечение в Краснодар. Сейчас состояние ребенка оценивается как стабильно тяжелое, из комы она вышла, однако врачи пока не дают никаких комментариев. От общения с журналистами отказывается и отец пострадавшей.
Следователи возбудили уголовное дело. Директор цирка отправлен под домашний арест. Родители девочки подали на него в суд и требуют пять миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.
На имущество цирка наложен арест, две львицы переданы временно в частный зоопарк.
О «Мондиале» известно немного: руководит цирком 51-летний Андрей Манучарян, на арене он выступал сам вместе с супругой Мариной и сыном Арсеном. Мальчик в 2017 году даже принимал участие в конкурсе детского творчества на одном из центральных телеканалов.
Если верить информации в соцсетях, билеты на представления недорогие: от 300 до 500 рублей, гастроли проводятся часто. В программе — номера с клоунами, акробатами, гимнастами и дрессированными хищниками. Однако шапито уже оказывалось в центре скандала: по информации СМИ, летом 2017-го в этом цирке на 47-летнего дрессировщика напал тигр. Директор цирка отрицал наличие трудовых отношений с дрессировщиком, но тот через суд взыскал с него зарплату. Сам факт несчастного случая он пытается доказать до сих пор.
Инцидент в Успенском подтолкнул депутата Законодательного собрания Ленинградской области Андрея Шаронова выйти с инициативой о внесении дополнений в закон «О животном мире». Идея Шаронова заключается в том, чтобы запретить использование диких зверей в представлениях — как в шапито, так и в стационарных цирках.
«Я думал об этом давно. Меня настораживает, что животные не только делают для себя неестественные вещи, но и могут быть опасны для людей. И события в Краснодарском крае — наглядный пример. Это стало последней каплей. Я увидел ролик и за час написал законопроект», — прокомментировал Шаронов РИА Новости.
Впрочем, депутат озабочен и тем, насколько общество готово к таким запретам. Он уточняет, что во многих странах мира подобные меры уже приняты.
«Поймите правильно: здесь речь не просто о слепом запрете, больше о гуманизации общества и уважении животного мира. Ведь мы позиционируем себя как развитая страна, а здесь явно отстали», — считает Шаронов.
Пока проект находится на согласовании. Затем его передадут на утверждение в Заксобрание Ленинградской области, в случае одобрения — в Госдуму. Даже если с Шароновым согласятся другие парламентарии, закон вряд ли появится до 2021 года, полагает он.
Депутат отмечает, что готов к сопротивлению как со стороны органов власти, так и общества. Однако намерен отстоять свою позицию: «Есть множество любителей посмотреть шоу с животными в цирке. Не так все просто в этой среде, есть лоббисты, есть и ярые противники. Надеюсь, коллеги в Заксобрании меня поддержат. Да, возникают вопросы, куда девать животных и дрессировщиков, — это будет прорабатываться отдельно. Циркам нужно развиваться», — заключил он.
Зоозащитники давно выступают против выступления зверей на арене. Руководитель центра защиты прав животных «Вита» Ирина Новожилова объяснила РИА Новости, что нападения на зрителей или на дрессировщиков, побеги животных и прочие ЧП происходят в цирках регулярно.
В 2012 году активисты центра опубликовали серию видео об истязаниях животных, снятых скрытой камерой за кулисами. После этого, уточняет Новожилова, к движению «Цирк без животных» присоединились 111 разных городов и 11 стран — бывших союзных республик.
По ее подсчетам, около 50 стран в той или иной мере отказались от цирков с животными: в 2017 году закрылся американский Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли. В том же году использовать диких животных в номерах запретили парламенты Латвии и Румынии. Министерство сельского хозяйства Чехии 8 ноября предложило полностью прекратить выступления зверей в цирках — пока запрет касается тюленей, жирафов, гиппопотамов и детенышей обезьян.
Новожилова уточняет, что в 2010 году зоозащитники готовили законопроект о передвижных цирках, в 2011-м она была в числе авторов законопроекта о запрете эксплуатации животных в цирках. Однако эти инициативы так и не получили поддержки.
В решении вопроса о размещении животных, если закон все-таки примут, не нужно изобретать велосипед, полагает она.
Достаточно воспользоваться апробированными практиками других стран — к примеру, создавать реализационные центры.
«Они уже работают в России. Так, в 2011 году закрылся цирк «Каштанка», откуда пришлось эвакуировать 200 животных. Ответственность за них взял приют «Бим» — там оперативно построили вольеры для всех. Тогда произошел резонансный случай: в цирке были нутрии, которые даже не знали, что они водоплавающие. Когда их опустили в вольер, они испытали ни с чем не сравнимое потрясение», — комментирует Новожилова.
Пять лет назад президент «Бима» Дарья Тараскина в открытом обращении красочно описала, с какими ужасами ей пришлось столкнуться, спасая цирковых животных:
«У верблюда и двух медведей — рахит. У многих лечили запущенный лептоспироз. Одна из медведиц из-за постоянного недокорма в свои 33 года имеет размер шестимесячного медвежонка. Полгода она не могла подняться на лапы. У другой медведицы из-за больших нагрузок и несбалансированного питания скелет был сформирован с аномалиями: медведица могла всего лишь ползать по вольеру, мучаясь от сильнейшей боли костей. Она отгрызла себе задние лапы. У ослицы из-за неухоженных копыт ноги вывернуло наружу. Одна из обезьян попала в «Бим» настолько в стрессовом состоянии, что у нее развился диабет; обезьянка обречена до конца своих дней получать инъекции инсулина».
Новожилова говорит: среди ярых зоозащитников много актеров, музыкантов и других лидеров общественного мнения, которые совсем не против цирков, но таких, где эквилибристы, канатоходцы, жонглеры, силачи. Собеседница приводит в пример цирк «Дю Солей» из Канады — там выступают только люди. «Видя их мировую популярность, можно сделать вывод, что цирк с животными уже давно проигрывает цирку, где от них отказались», — аргументирует она.
При этом Новожилова признает, что в России такие цирки пока не выдерживают конкуренции: «В этой индустрии, скажем прямо, рулят несколько династий и не дают развивать альтернативу. Пока в стране «монополия», все будут работать с животными», — разводит руками активист.
Представители цирковой сферы в корне не согласны с зоозащитниками. В частности, руководитель пресс-центра цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин — младший (внук легендарного клоуна и киноартиста) рассказал РИА Новости, что ставить в пример цирк «Дю Солей» неправильно, поскольку он работает в тесной связи с «Гринпис»: использование в репертуаре номеров с животными в принципе противоречит такому сотрудничеству.
PR-менеджер представительства «Дю Солей» в России Юлия Турыгина подтвердила РИА Новости, что в 1984 году, когда создавался цирк, компания приняла решение, «продиктованное творческими и управленческими причинами», сконцентрироваться на возможностях человеческого тела и уйти от использования животных в шоу. «За более чем 30 лет своего существования цирк сохранил верность стремлению акцентировать внимание на человеческой ловкости, пластике и грации. Это решение продиктовано стремлением «Дю Солей» отличаться от других», — прокомментировала она.
Однако вернемся к российским реалиям. Руководитель пресс-службы Цирка на Цветном бульваре Юрий Никулин опровергает растиражированное зоозащитниками мнение о том, что гуманной дрессуры не бывает: «Если относишься к животным жестоко, они не будут работать.
Все животные работают с интересом, а не из-под палки. Они идут на трюк не потому, что боятся побоев, а потому что это их работа».
Он обращает внимание на то, что люди чаще всего не видят разницы между жестокостью и жесткостью. Дрессировщик обязан быть жестким: ему надо стать «главарем стаи». В дикой природе — такие же законы.
«Дети тоже не всегда себя хорошо ведут, и, кто бы что ни говорил, но родитель имеет право отругать за провинность своего ребенка, а некоторые даже могут шлепнуть по попе. Кто-то посторонний это увидит и скажет, что отец ударил сына. Другой заявит, что он его вообще избил. Так и в цирке: часто путают обычную жесткость с жестоким отношением к животным», — объясняет собеседник.
И продолжает: «Многие дрессировщики проводят с дикими зверями почти все свое время. В особенности это касается кошачьих: их воспитывают с рождения. Целые дни дрессировщик проводит в клетке, чтобы животное привыкло к его запаху, манерам, характеру. Они как семья — общаются, играют, спят, бывает, ссорятся, мирятся. Но есть такая поговорка: «Нет дрессировщика без шрама». Хотя цирковые животные выращены в неволе, они все равно дикие, непредсказуемые. Дрессировщики сами выбрали для себя такую жизнь — сопряженную с риском».
Помимо этого, Никулин заострил внимание на перегибах в обсуждении проблемы: по его словам, зоозащитники и депутаты ни разу не интересовались мнением специалистов, которые живут цирком и для цирка, — то есть простых дрессировщиков.
«Перед тем как менять законы и ужесточать те нормы, которые уже есть, нужно хотя бы спросить тех, кого эти нормы непосредственно касаются. Нельзя махать шашкой из-за одного дрессировщика, который не справился с техникой безопасности. Безусловно, из-за таких дилетантов портится общий имидж, но так работают вовсе не все цирки России», — отстаивает он свою позицию.
Корреспондент РИА Новости связался с заслуженным дрессировщиком России Михаилом Пархомовым (имя изменено по его просьбе), который несколько лет назад ушел из известного государственного цирка и открыл свое шапито. Сейчас он гастролирует по российским городам.
На условиях анонимности дрессировщик рассказал, что цирки без животных в России не приживаются вовсе не из-за «монополии», а из-за высокой цены.
«Хорошему акробату надо платить минимум 100 евро за один спектакль. В программе должно быть 40 человек. Если все это просчитать, сколько должен стоить билет? Кто согласится покупать билет по восемь тысяч рублей? У моего цирка самые дорогие билеты стоят 2,5 тысячи: люди идут, но и то ворчат, что дорого», — расписывает смету Пархомов.
По той же причине «Дю Солей» готов выступать только в Москве и никогда не поедет в регионы, уверен дрессировщик: «Среднестатистический житель условного Новокузнецка не сможет сводить семью на их выступление, потому что билеты влетят ему в копеечку. Да и цирк не отправится в город, заранее провальный по кассовым сборам.
Летом был случай: чтобы затащить людей на представление цирка в Казани, организаторам приходилось устраивать акцию: «Сходи в цирк и получи билет на один из матчей чемпионата мира». Все потому, что в Казани есть свой хороший и недорогой цирк — в стационарном здании, с животными, клоунами. Ходить на акробатов детям совсем не интересно. Ребенку все равно, сколько раз сделал сальто человек. Ему хочется смотреть на животных», — разъясняет тонкости Пархомов.
Сегодня в России постоянно работают около 40 стационарных цирков. Но есть и передвижные — шапито, и их бесчисленное множество. Юрий Никулин объясняет, что в Росгосцирке шапито сейчас не лицензируются, поэтому такие предприятия предоставлены сами себе. Именно в этом, уточняет он, проблема, которую нужно решать.
«Мы работали на гастролях в городах Европы, имели возможность сравнить с российскими проверками. Прежде чем доехать до пункта назначения за границей, цирк проходит несколько этапов проверки. Выясняется все до мельчайших подробностей: кто, что, в каком составе. Изучают документы от и до, паспорта на шапито, на каждого животного.
Причем проверку проводят и зоозащитники, и пожарные службы, и мэрия, и все, кто хоть как-то причастен к делу, — расписывает он схему. — У нас такого контроля нет. Полагаю, директору малоизвестного шапито достаточно приехать в администрацию условного города, озвучить желание выступать, и после непродолжительных переговоров право на это он получит. А ответственные за технику безопасности проследят ради галочки».
К слову, во время представления в Успенском рядом с шапито не было полиции, скорой помощи или пожарных. Родители привезли ребенка в больницу сами. Об этом сообщали местные СМИ.
С Никулиным соглашается и дрессировщик Пархомов. Шапито действительно может организовать любой желающий, если у него есть на это средства и время. Однако это вовсе не значит, что все передвижные цирки нужно закрывать.
По словам Пархомова, чаще всего в этот бизнес подаются те, кто в советский период состоялся на арене государственного цирка, но ушел в предпринимательство из-за разлада с руководством или другими более известными циркачами. «Например, я заслуженный артист России, отработал в системе «Союзгосцирка» больше 20 лет. Сейчас, что называется, «свободный художник», работаю сам на себя. И разве я стал из-за этого непрофессионалом? — задается он вопросом. — Нет. Если Запашные уйдут в частный бизнес, станут ли они дилетантами? Опять нет».
Пархомов сетует, что людей, пришедших со стороны, все больше. У них, как правило, нет ни малейшего понимания того, как работать с животными.
В целом, говорит он, безвозвратно уходит понятие цирковых династий и стажировок у дрессировщика, чем когда-то славился советский цирк.
«Тот, кто покупает себе шапито как игрушку, должен четко понимать, где ее ставить и как соблюдать технику безопасности. А еще ты обязан знать, что ест твой зверь, как к нему подойти, с какой стороны, какое у него настроение. Сейчас этого нет, и такому никто не учит», — сетует дрессировщик.
Еще одна проблема, на которую обратили внимание и Пархомов, и Никулин, — беспечность самих зрителей. Так, на ролике, снятом в Успенском, видно, что взрослые посадили девочку поближе к сцене, прямо на барьер. Чуть позже, в присутствии львицы, она встала и начала снимать куртку.
«Перед представлением неслучайно просят убрать телефоны, чтобы не снимали выступления на камеру. Кроме того, во время работы с хищниками категорически запрещается вставать со своих мест и делать резкие движения. Каждый раз это говорят во всех цирках, — перечисляет Пархомов. — Правила неизменны десятки лет, но почему-то в советском цирке их выполняли беспрекословно, а теперь посетители считают, что им все дозволено. Они думают, что если тигр дрессированный, значит, он ручной. Но нет, это разные вещи».
На зоозащитников, однако, все эти аргументы не производят впечатления. Цирк с животными они считают средневековой дикостью.
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