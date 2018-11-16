В Кузбассе проверяют сообщения о разобранной после монтажа детской площадке

КЕМЕРОВО, 16 ноя — РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по публикациям в СМИ о детской площадке в Междуреченске, оборудование которой через час после монтажа разобрали и увезли, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Накануне в интернете появился видеоролик, в котором показано, как во дворе дома люди установили лавочки, качели и забор. Спустя час после фотосъемки все предметы увезли на автомобиле. "Автор ролика полагает, что детскую площадку фотографировали чиновники, чтобы отчитаться о выполнении работ", — говорится в сообщении прокуратуры.

"Прокуратура Междуреченска проводит проверку, в ходе которой будет установлено, кем выполнялись работы по благоустройству, каким образом производилось финансирование. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка находится на контроле областной прокуратуры.

В апреле в Кузбассе произошел инцидент с якобы "дорисованной в фотошопе" детской площадкой. В интернете появились публикации о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству общественной территории в поселке Белогорск, размещенные на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют действительности. Авторы заявляли, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними "дорисовано", однако местные власти объяснили, что покрытие было убрано в холодное время года.