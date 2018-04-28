СК проверяет информацию о "нарисованной" детской площадке в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 28 апр — РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Кемеровской области организовало доследственную проверку опубликованной в интернете информации о несоответствии действительности фотоотчета о благоустройстве детской площадки в Тисульском районе, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились публикации о том, что фотографии выполненных работ по благоустройству общественной территории — детской площадки — на улице Юбилейная в поселке Белогорск, размещенные на официальном сайте администрации Тисульского района, не соответствуют реальности. Авторы заявляют, что тренажеры установлены на камнях, а резиновое покрытие под ними "дорисовано в фотошопе".

"Следственными органами СК России по Кемеровской области в ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что администрация поселка городского типа Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках проверки будет изъята и изучена вся документация по данному факту, изучены обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход ее проведения взят на контроль руководством следственного управления СК.

Ранее сообщалось, что собственную выездную проверку проводит департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области. Как заявил РИА Новости представитель обладминистрации, если информация подтвердится, все материалы будут переданы в правоохранительные органы, виновные будут наказаны.