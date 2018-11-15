Росгвардия предложила повысить возраст для покупки оружия

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Росгвардия совместно с депутатами и экспертным сообществом предложила повысить возраст для покупки оружия, сообщил заместитель директора ведомства Сергей Лебедев.

"Мы настаиваем, и поддерживаем, и просим взять законодателей за основу <…> увеличение возраста с 18 до 21 года", — сказал он.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин уточнил, что сейчас оружие есть у пятнадцати тысяч россиян возрастом до 21 года, а общее число по стране — более четырех миллионов.

Он пояснил, что предлагаемые изменения не должны коснуться спортсменов, охотников, егерей и других людей, для которых оружие необходимо для промысла.

Ранее с инициативой повысить возрастной порог выступили уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и сенатор Ольга Ковитиди.

Тема стала особо актуальной после трагедии в Керчи. Семнадцатого октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в керченском политехническом колледже. Погибли двадцать человек, пострадали более семидесяти.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Преступник покончил с собой в библиотеке колледжа.

За месяц до случившегося Росляков прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра, и приобрел оружие и разрешение на его хранение.