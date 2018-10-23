В Совфеде предложили повысить возраст для покупки оружия

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди предложила внести изменения в федеральное законодательство, предусматривающие увеличение возрастной планки владения всеми видами оружия до 21 года.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, пострадали более 50. Росляков покончил с собой. У него было легальное разрешение на оружие, которое он получил около месяца назад.

В настоящее время право на приобретение гражданского огнестрельного оружия есть у людей старше 21 года. В то же время люди старше 18 лет могут приобрести охотничье или гладкоствольного длинноствольное оружие самообороны.

"Предлагаю поддержать предложение Крыма установить единый порог для владения всеми видами оружия в 21 год", — сказала Ковитиди на заседании комитета по обороне во время обсуждения трагедии в колледже в Керчи.

При этом сенатор считает необходимым разрешить каждому региону решением законодательного собрания снижать или повышать возрастную планку владения оружием на 2 года. "Есть регионы, где есть высокая культура владения оружием, там распространена охота. И, возможно, молодой человек в 18 лет может охотой приносить доход в семью", — пояснила она.

Ковитиди отметила также "формальный" подход к выдаче справок для получения лицензии на оружие. Здесь необходимо "более плотное" взаимодействие в этом вопросе Росгвардии и медицинский служб, убеждена она.