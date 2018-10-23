Москалькова призвала повысить возраст для покупки оружия до 25 лет

КЕРЧЬ, 23 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после трагедии в Керчи выступила за повышение до 25 лет возраста для покупки оружия.

"Я думаю, что очень важно сегодня рассмотреть вопрос о том, чтобы поднять возрастной ценз на право приобретения оружия. Это должно быть не менее 25 лет человеку. Как можно доверить оружие в 18 лет человеку, который не имеет социального опыта и, может быть, даже еще устойчивого морально-нравственного ориентира в жизни? Мне кажется, очень важно, когда выдается оружие, чтобы коллектив об этом знал, об этом нужно сообщать", — сказала Москалькова журналистам.

Студент четвертого курса Владислав Росляков 17 октября устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным, погиб 21 человек, среди которых 16 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек. Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Росляков покончил с собой в библиотеке колледжа.