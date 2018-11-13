Роскачество опровергло миф о бумаге и кошках в сосисках

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Роскачество провело полную проверку самых популярных у россиян сосисок — молочных, исследование показало, что продукцию действительно делают из мяса, и лишь в нескольких случаях эксперты увидели превышение по антибиотикам, сообщает организация.

В исследовании сосисок по 70 показателям принимали участие продукты российского производства 40 брендов. Эксперты проверяли товары на наличие антибиотиков, сои и крахмала, микробиологические показатели.

"Согласно результатам исследования, сосиски действительно делают из мяса. Потребительский миф о том, что сосиски делают преимущественно из сои и субпродуктов – не подтвердился. В Роскачестве также опровергли легенду о том, что в сосиски кладут не только бумагу, но и мясо кошек и собак", — говорится в сообщении.

Как показали исследования, не все сосиски молочные соответствуют своей гостовской рецептуре – некоторые из них производят по ТУ, которые позволяют производителям легально снизить себестоимость – например, добавить мясо птицы. По результатам испытаний сосиски девяти марок из 40 соответствовали не только требованиям действующих норм, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества.

Всего в двух случаях из 40 эксперты увидели превышения допустимых значений по микробиологическим показателям. "Это могло быть следствием нарушений температуры хранения на всей товаропроводящей цепи. Как и в некоторых других продуктах животного происхождения, в ряде марок сосисок было зафиксировано наличие антибиотиков, но только в четырех случаях из 40 эксперты увидели превышения их допустимых норм", — отметили в организации.

Эксперты Роскачества также изучили состав сосисок, проверив его на наличие добавок. Эксперты увидели крахмал, используемый для "склеивания" фарша, в семи товарах из 40. Каррагинан, влагоудерживающая добавка, которая не допускается госстандартом, встретилась в восьми случаях. "Коллагенового животного белка эксперты не увидели ни в одном случае. ДНК непривычных для изготовления сосисок животных также эксперты не нашли, однако, в трех случаях увидели сою", — отмечается в сообщении.