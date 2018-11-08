"Росконтроль" назвал лучшие марки куриного филе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты Союза потребителей "Росконтроль" проверили шесть марок куриного филе, продающегося в российских магазинах. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Продукты шести производителей: "Мираторг", "Троекурово", "Ржевское подворье", "Куриное царство", "Петелинка" и "Первая свежесть"; проверяли на наличие антибиотиков и гормонов, на пищевую ценность, свежесть и жирность.

Так, "Росконтроль" занес филе цыпленка-бройлера без кожи от компаний "Троекурово" и "Куриное царство" в черный список за увеличение веса тушки с помощью инъекций растворами с солями пищевых кислот.

Помимо этого, организация зафиксировала у всех производителей недостоверную маркировку о показателях пищевой ценности: у филе от "Петелинки" уровень жира превышал заявленные на упаковке показатели, а у остальных производителей — был ниже. Также у тушки всех производителей, кроме "Троекурово" был повышенный уровень белка.

По показателям свежести лидирует "Мираторг", наименее свежим оказалось филе марок "Куриное царство" и "Ржевское подворье".

Тем не менее, продукция всех производителей оказалась безопасной по микробиологическим и физико-химическим показателям.