"Росконтроль" назвал лучшие марки куриного филе

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Эксперты Союза потребителей "Росконтроль" проверили шесть марок куриного филе, продающегося в российских магазинах. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.
Так, "Росконтроль" занес филе цыпленка-бройлера без кожи от компаний "Троекурово" и "Куриное царство" в черный список за увеличение веса тушки с помощью инъекций растворами с солями пищевых кислот.
Помимо этого, организация зафиксировала у всех производителей недостоверную маркировку о показателях пищевой ценности: у филе от "Петелинки" уровень жира превышал заявленные на упаковке показатели, а у остальных производителей — был ниже. Также у тушки всех производителей, кроме "Троекурово" был повышенный уровень белка.
По показателям свежести лидирует "Мираторг", наименее свежим оказалось филе марок "Куриное царство" и "Ржевское подворье".
Тем не менее, продукция всех производителей оказалась безопасной по микробиологическим и физико-химическим показателям.