Замглавы Минсвязи заявил о неэффективности блокировок в интернете

ПЕКИН, 1 ноя — РИА Новости. Блокировка контента в интернете все больше доказывает свою неэффективность из-за технологий, позволяющих ее обходить, поэтому рано или поздно от нее нужно будет отказаться, заявил РИА Новости замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

"Мы считаем, что блокировки все больше и больше показывают свою неэффективность, и полагаем, что это уходящая натура, рано или поздно от них нужно будет отказаться, потому что все больше и больше люди обходят их, даже не замечая, что они имеют дело с технологиями, позволяющими обходить блокируемый контент", — сказал он, подчеркнув, что "дальше будет только больше".

Говоря о ситуации с блокировками в Китае, он отметил, что пример КНР доказывает, что сейчас можно обойти любую блокировку, "в Китае работают и Telegram, и WhatsApp, которые здесь официально заблокированы".

Комментируя сотрудничество с Китаем в сфере коммуникаций в преддверии IV Российско-китайского медиафорума в Шанхае, Волин рассказал: "У нас ежегодно проходит около 100 проектов в области медиа, на днях мы обсуждали с нашими китайскими коллегами дальнейшие планы и договорились, что в ближайшие несколько лет мы планируем сделать основной упор на сотрудничестве в цифровой сфере, но именно в медиасреде".

"Поэтому сегодня нам необходимо понять, какие возможности для сотрудничества здесь есть, какие перспективы открываются, что мы можем делать с точки зрения обмена опытом, обмена контентом, использования технологических платформ", — отметил собеседник агентства.

Блокировка Telegram

Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России после того, как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Ведомство отмечало, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.