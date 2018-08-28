МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Telegram согласен передавать спецслужбам данные о террористах на основании судебного решения, сообщил адвокат мессенджера Павел Чиков ресурсу "Код Дурова". Изменение политики конфиденциальности стало следствием судебного спора с ФСБ.

"Мы как представители Telegram никогда не отрицали права и даже обязанности властей бороться с терроризмом, наоборот, предлагали именно такой цивилизованный путь — судебный запрос в обмен на раскрытие. И даже не переписки, а лишь IP и телефона. Баланс интересов национальной безопасности и неприкосновенности частной жизни должен быть найден", — заявил юрист.

По новой политике конфеденциальности, Telegram по распоряжению суда может раскрыть IP-адрес и номер телефона пользователя, переписка не упоминается.

Мессенджер каждые полгода будет публиковать отчеты о сотрудничестве со спецслужбами по терроризму, но пока таких случаев не было, уточнил Чиков. Также сообщается, что речь идет только о данных конкретных пользователей, а не о массовой выдаче информации.

В Роскомнадзоре уже прокомментировали изменение политики конфиденциальности компании, там посоветовали перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ.

Блокировка Telegram в России

Ранее в ФСБ неоднократно сообщали, что ряд совершенных и готовившихся в России терактов координировался именно через Telegram. Именно на это обстоятельство упирают в ведомстве.

В апреле Роскомнадзор через суд добился постановления о блокировке Telegram в России, после того как мессенджер вопреки закону не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Аргументацию Telegram, что это технически невозможно, глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством.

Роскомнадзор отмечал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам государства и россиян и могут играть на руку террористам, которые, как сообщалось, активно используют Telegram для конспиративного общения.