В Петербурге и Ленобласти почтут память жертв трагедии А321 над Синаем

Участники акции Живой самолет в память о погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году. 28 октября 2018

Участники акции Живой самолет в память о погибших в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году. 28 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю третьей годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом пройдут в среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Тридцать первого октября в 7.14 в Троице-Измайловском соборе пройдет поминальная панихида, после которой на Серафимовском кладбище состоится возложение цветов и венков от близких, друзей, представителей власти к памятнику пассажирам рейса 9268, погибших 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом", — сообщает городской комитет по социальной политике.

Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище в прошлом году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.

Во Всеволожском районе Ленинградской области у мемориала "Сад памяти" пройдет траурный митинг памяти погибших в авиакатастрофе. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа.

В минувшее воскресенье на Марсовом поле северной столицы прошла акция памяти "Живой самолет". Ее участники выстроились рядами с фотографиями погибших — так, как сидели пассажиры в салоне самолета A321, выполнявшего рейс 9268.

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.