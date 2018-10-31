В Петербурге и Ленобласти почтут память жертв трагедии А321 над Синаем

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Памятные мероприятия по случаю третьей годовщины катастрофы российского лайнера А321 над Синайским полуостровом пройдут в среду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Памятник "Сложенные крылья" был установлен на Серафимовском кладбище в прошлом году на месте захоронения неидентифицированных останков жертв катастрофы российского лайнера.
Во Всеволожском районе Ленинградской области у мемориала "Сад памяти" пройдет траурный митинг памяти погибших в авиакатастрофе. Этот мемориал представляет собой коридор из заостренных плит, на которых высечены имена всех 224 погибших. Между плитами расположены цилиндрические конструкции, напоминающие трубы органа.
Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт.