Губернатор Ленинградской области высоко оценил совет новостроек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. За год работы общественного совета новостроек жителям и властям Ленинградской области удалось совместно решить более 20 наболевших проблем, заявил на итоговом заседании совета губернатор региона Александр Дрозденко.

"Благодаря активному участию жителей удалось решить многие вопросы, воплотить проекты, которые улучшили качество жизни в районах массовой жилой застройки. Главный итог годовой работы совета – это начало открытого диалога, пример эффективного взаимодействия общества и власти", — сказал губернатор.

По его словам, достигнута договоренность с Санкт-Петербургом о строительстве станции метро и электродепо в Кудрово, по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул" запущено строительство десятков социальных объектов (детских садов, школ, поликлиник, амбулаторий), налажены транспортные связи между районами новостроек и действующими пересадочными узлами в Петербурге и Ленинградской области, согласованы проекты развития новых транспортных и инфраструктурных объектов.

Наблюдательный совет новостроек был создан осенью 2017 года. В него вошли представители региональной и муниципальной властей, активисты и жители Кудрово, Мурино, Нового Девяткино, Бугров, Всеволожска.

За время работы совета было проведено четыре заседания и более 20 рабочих совещаний. Члены совета получили ответы на более чем 50 обращений, связанных с развитием районов массовой жилой застройки.

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