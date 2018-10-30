Губернатор Ленинградской области высоко оценил совет новостроек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт — РИА Новости. За год работы общественного совета новостроек жителям и властям Ленинградской области удалось совместно решить более 20 наболевших проблем, заявил на итоговом заседании совета губернатор региона Александр Дрозденко.
По его словам, достигнута договоренность с Санкт-Петербургом о строительстве станции метро и электродепо в Кудрово, по программе "Соцобъекты в обмен на налоги" и "Стимул" запущено строительство десятков социальных объектов (детских садов, школ, поликлиник, амбулаторий), налажены транспортные связи между районами новостроек и действующими пересадочными узлами в Петербурге и Ленинградской области, согласованы проекты развития новых транспортных и инфраструктурных объектов.
За время работы совета было проведено четыре заседания и более 20 рабочих совещаний. Члены совета получили ответы на более чем 50 обращений, связанных с развитием районов массовой жилой застройки.