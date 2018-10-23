Роскачество обнародовало итоги проверки докторской колбасы

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Роскачество завершило исследование качества докторской колбасы.

Всероссийское исследование проводилось в два этапа. Так, в минувшем году специалисты проверили 30 марок колбасы из разных регионов страны, а в этом году — еще десять.

Докторскую колбасу проверяли по 70 показателям: в ее составе искали кишечную палочку, антибиотики, посторонние ингредиенты. Специалисты также обратили внимание на вкус колбасы и ее внешний вид.

По итогам исследований выяснилось, что девять из десяти проверенных торговых марок отвечают требованиям по качеству и безопасности продукции.

"Вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в образцах и тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов", — отметили эксперты.

Специалисты добавили, что вся продукция, которая участвовала в испытаниях, производилась в стерильных условиях. Также в ней не нашли превышения допустимой концентрации антибиотиков.

В Роскачестве отметили, что колбаса действительно производится из мяса, так как во всех исследуемым образцах, кроме одного, нашли ДНК свиньи и коровы.

Сою нашли только в продукции одной торговой марки. Таким образом, миф о повсеместном использовании сои не подтвердился.

Ни в одной колбасе не обнаружили целлюлозу. Также специалисты не выявили превышения в составе колбасы нитрита натрия и фосфатов.

Согласно исследованию, вся колбаса была доварена, что исключает риск кишечных расстройств.