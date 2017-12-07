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Экономика

ДНК лошади, антибиотики и кукуруза: чем удивила докторская колбаса

08:0007.12.2017
(обновлено: 08:16 07.12.2017)
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© Depositphotos / rrraumДокторская колбасаДокторская колбаса
© Depositphotos / rrraum

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Колбаса "Докторская" — проверенный десятилетиями и любимый россиянами сорт, выпуск которого уже давно наладили несколько десятков мясоперерабатывающих предприятий. В СССР докторская стоила 2,30 рубля и строго соответствовала ГОСТу — только настоящее мясо и минимум добавок. Сейчас специалисты разводят руками: большинство производителей пренебрегают и без того либеральными требованиями к качеству продукта. В каждом втором батоне колбасы "проверенных" марок эксперты Роскачества нашли антибиотики, а в одном из образцов даже обнаружили ДНК лошади. На всякий случай докторскую исследовали на содержание в ней бумаги, кишечной палочки и даже мяса кошек и собак. О том, что и в каких количествах нашли, из чего сейчас делают самую популярную колбасу в России и можно ли ее есть, — в материале РИА Новости.

Выпечка хлеба на Полесском хлебозаводе
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Антибиотики и их следы

Под микроскопом в Роскачестве разглядывали 30 популярных брендов докторской российского производства, исследование проводилось по 70 показателям безопасности и качества. Вывод оказался неутешительным: почти в половине марок (всего 14 наименований) нашли антибиотики или их следы.

Эксперты успокоили: в колбасе 13 брендов превышения норм не было, выявили лишь "следовые количества, свидетельствующие о несоблюдении сроков предубойной выдержки или концентрации". Нарушителями эти производители не являются, но и на знак качества претендовать не могут.

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкФармакологические препараты
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Фармакологические препараты

"Следы — это когда корова кушала траву, которая была обработана тем или иным антибиотиком. В конечном продукте его количество минимально — микрограммы или нанограммы", — поясняет Денис Кровопусков, инженер-технолог в области мясных продуктов.

Впрочем, в колбасе под торговой маркой "Губернская мясная компания" количество антибиотика окситетрациклина было превышено в 15 раз, и это очень плохо. Но куда хуже то, что это никак нельзя определить визуально или на вкус — только путем дорогостоящих лабораторных испытаний.

Докторская, которая претендует на знак качества, не должна содержать крахмал, консерванты (бензойную и сорбиновую кислоты), красители E102, E110, E124, E131, E132, а также следы антибиотиков. Таким образом, в списке остаются лишь шесть торговых марок, которые могут побороться за звание самого качественного продукта.

В Роскачестве, впрочем, заверили: вся проверенная колбаса безопасна. В ней, по крайней мере, не оказалось тяжелых металлов, радионуклеидов, кишечной палочки, клостридий и сальмонелл.

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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Лошадь, овца, кошка или собака?

Эксперты решили проверить докторскую и на наличие постороннего генетического материала — ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои.

"В большей части исследованной колбасы эксперты обнаружили именно те ДНК, которые соответствуют заявленному в составе мясу (свиньи или коровы)", — констатировали в Роскачестве. Впрочем, нашлись отличившиеся производители: в колбасе торговой марки "Клинский" выявили следы ДНК лошади.

Такое могло произойти, если на оборудовании ранее производили что-то из конины, а потом его помыли водой, но следы остались, поэтому выявлено следовое содержание ДНК лошади. Эксперты отмечают, что, в сущности говоря, ничего страшного в этом нет.

© Минприроды РФ. Наталия СудецЛошадь Пржевальского
© Минприроды РФ. Наталия Судец
Лошадь Пржевальского

Самой безобидной из запрещенных находок оказалась соя. Возможно, она попала в колбасу вместе со специями, поспешил оправдаться производитель — "Новоалександровский мясокомбинат". А в колбасе "Горин продукт" нашли кукурузу — это не нарушение, но знак качества продукт не получит.

Ни в одном образце не нашли целлюлозу: бумаги в составе докторской нет. Наконец, специалисты развеяли популярную страшилку о собачьем и кошачьем мясе в колбасе: ДНК этих домашних питомцев не обнаружили вовсе.

Молоко на частной сыроварне подмосковного фермера. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Тогда и сейчас

Колбасу проверяли на соответствие показателям ГОСТ Р 52196-2011 "Изделия колбасные вареные. Технические условия". Разберемся, что это такое, какие требования предъявляли раньше и предъявляют сейчас к качеству продукта.

Согласно ГОСТу, утвержденному в 1936 году ВНИИ мясной промышленности для колбасы "Докторской" (она, кстати, предназначалась для "поправки здоровья лиц, имеющих подорванное здоровье в результате Гражданской войны и пострадавших от произвола царского режима"), продукт должен был производиться строго по рецепту: 70% свинины, 25% говядины, 2% — коровье молоко, 3% — куриные яйца и специи. Допускалась всего лишь одна добавка — фиксатор цвета E250. Рецептура была неизменной до 1974 года, а потом в докторскую решили добавлять немного крахмала и муки.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПроизводство колбасы на мясокомбинате
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Производство колбасы на мясокомбинате

В 2003-м ГОСТ претерпел значительные изменения: четкую рецептуру и процентное соотношение ингредиентов отменили, разрешив использовать картофельный и кукурузный крахмал и мясные субпродукты — например, свиные шкурки.

В 2011 году состав докторской колбасы перестал регламентироваться, однако было четко прописано содержание отдельных ингредиентов: массовая доля жира — 20%, белок — 12%. К тому же разрешили добавлять пятнадцать различных "Е" — добавок и консервантов.

Означает ли это, что теперь производитель может делать колбасу не из мяса, а практически из чего угодно? Эксперты уверяют: это совсем не так.

"Чтобы на выходе получить продукт с соотношением влаги, жира и белка, указанного в этом ГОСТе, нужно использовать определенное количество мяса — в данном случае около 80 процентов", — объяснил РИА Новости Денис Кровопусков, инженер-технолог в области мясных продуктов. По его словам, если взять даже половину добавок и свиных шкурок, добиться нужного содержания жира и белка просто не получится.

© Depositphotos / SasajoСэндвич с докторской колбасой
© Depositphotos / Sasajo
Сэндвич с докторской колбасой

Не меньше 400 рублей за килограмм

По мнению специалистов, претензии к качеству колбасы "Докторской" отчасти могут быть связаны с тем, что в числе исследованных образцов оказались и те, что сделаны по ГОСТу от 2015 года, то есть по ТУ (техническим условиям) производителя. В таком случае допускается лишь написание слова "Докторская", но колбаса будет произведена уже не по ГОСТу. По сути, это маркетинговый ход, который вводит потребителя в заблуждение, однако законом это не запрещено.

"Если написано "Докторская" по ГОСТ", то сзади должен быть указан исключительно ГОСТ 2011 года", — поясняет Кровопусков.

Эксперт рекомендует: чтобы купить действительно качественную докторскую, есть смысл брать ту, которая стоит не меньше 400 рублей за килограмм. Стоит учитывать и тот факт, что многие колбасы, которые произведены по ТУ производителя, зачастую намного качественнее и вкуснее, чем по ГОСТу, разработанному государством и ВНИИ мясной промышленности.

"Сейчас ГОСТ — это уже отмирающее понятие, скоро вообще никто ничего по госстандарту делать не будет", — заключил эксперт. 

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