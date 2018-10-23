В Ленинградской области выделят допсредства на выкуп школ и детсадов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 окт – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о выделении дополнительных средств на выкуп школ и детских садов в районах интенсивной жилой застройки.

"Дополнительные доходы, полученные бюджетом Ленинградской области в 2018 году, позволили направить средства на решение важных социальных вопросов. По итогам девяти месяцев показатель собственных доходов региона увеличился на 21,9% к расчетному, рост в 10,4% составили безвозмездные поступления из федерального бюджета. Таким образом, полностью покрыт первоначальный дефицит областного бюджета", — сказал Дрозденко журналистам.

По его словам, умеренно-консервативная политика, реализуемая финансовым блоком администрации, позволяет последовательно увеличивать социальные расходы и выполнять все взятые на себя обязательства. "Системная работа по увеличению доходов бюджета обеспечивает его стабильность и сегодня, и в перспективе", – подчеркнул он.

До конца 2018 года вместо четырех планируемых детских садов область выкупит у застройщиков еще семь садиков и одну школу в районах новостроек Всеволожского района. На эти цели дополнительно будет направлено 1,7 миллиарда рублей. Таким образом, за год в новостройках будет введено в строй 11 садов и две школы, отметил губернатор.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на ремонт учреждений профессионального образования (100 миллионов рублей), реновацию школ (18 миллионов рублей), укрепление материально-технической базы областных образовательных учреждений (13,7 миллиона рублей).

Областной бюджет также увеличит расходы в сфере социальной защиты населения: на 145 миллионов рублей увеличены социальные выплаты ветеранам труда, жертвам политических репрессий труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны. В сферу здравоохранения дополнительно направлено более 1,1 миллиарда рублей на обеспечение лекарственными препаратами, вакцинами, оборудованием медицинских учреждений региона.

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