В Токсово пройдет спортивный фестиваль в честь Года ЗОЖ в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 окт – РИА Новости. Фестиваль зимнего спорта в Токсово в феврале станет одним из центральных событий 2019 года, объявленного губернатором Ленинградской области Годом здорового образа жизни, сообщил журналистам зампред правительства Ленинградской области, лыжник-любитель Дмитрий Ялов.

"Праздник семейного спорта состоится 2-3 февраля 2019 года. В рамках мероприятий фестиваля пройдет знаменитый Токсовский лыжный марафон, детские старты, музыкальная и развлекательная программа для участников и гостей", — рассказал Ялов.

Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании с главами исполнительных органов власти в доме правительства объявил, что на смену году туризма в регионе приходит год здорового образа жизни.

"В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек. Также мы продолжим поддерживать создание объектов спортивной инфраструктуры, доступной для всех категорий граждан, продвигать спортивные туристские маршруты", — рассказал глава региона.

В ходе марафона в Токсово спортсмены преодолеют дистанции 50, 25, 10 и 5 километров свободным стилем, а также 30 и 10 километров классическим стилем. "Я увлекаюсь лыжами уже более двух лет. В прошлом году принимал участие в марафоне в Финляндии. Полагаю, что возможности Ленинградкой области по организации конкурентоспособного лыжного марафона не меньше, чем у наших соседей. В Год здорового образа жизни мы просто обязаны вывести традиционный токсовский марафон в ранг международных спортивных событий", — заявил Ялов.

Организаторы спортивного фестиваля ожидают, что участие в марафоне примут более 1,5 тысячи спортсменов, посмотреть на старты приедут более 3 тысяч человек. Для лыжников будет организован стартовый городок, медицинские и волонтерские посты, лыжный сервис, пункты питания. Для гостей — фуд-корд, фан-зоны, площадки для выступлений артистов, мастер-классы.

Токсово — традиционное место проведения этапов Кубка Мира и других всероссийских и международных соревнований по лыжным гонкам и биатлону. В 2019 году Токсовский лыжный марафон пройдет в 21-й раз. Марафон входит в Кубок мастеров Russialoppet. Трасса марафона пролегает по живописным лесам поселка Токсово и составляет два круга по 25 километров.

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