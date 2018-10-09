На собственном горбу: как верблюды спасли астраханское село от вымирания

СТЕПНОЙ (Астраханская обл.), 9 окт — РИА Новости, Светлана Самсонова. Маленький поселок Степной в Астраханской области, где живет всего 150 человек, мог совсем исчезнуть с карты России, если бы не хозяйство "Аксарайское", которое занимается племенным верблюдоводством: здесь разводят двугорбых верблюдов-великанов калмыцкой породы. Благодаря им у людей есть работа, а у региона — слава самого крупного заводчика, но сегодня сами животные нуждаются в защите и заботе государства, "Аксарайское" с трудом выживает.

Верблюды на водопое

Едем уже минут десять вдоль берега реки Ахтубы в поисках табуна верблюдов. Всего их в "Аксарайском" около двадцати, этот — самый многочисленный и единственный, который обитает рядом с центральной усадьбой хозяйства в поселке Степной Красноярского района. Остальные пасутся в степных барханах. Но в степь уехать не получилось — сломалась машина, да и горючее строго под расчет, лишний раз даже ради журналиста туда не выезжают.

"Хозяйство у нас большое, занимает более 146 тысяч гектаров, в основном пастбища находятся в степи. У каждого табуна свой ареал обитания. Бывает, что верблюды смешиваются, но табунщики за ними следят и, когда нужно, например, для того, чтобы привести на ветеринарный осмотр, отбивают своих. Помимо тавро, на морды мы ставим им еще клеймо с номером табуна. Они содержатся не в стойлах, а на свободном выпасе. Фактически это дикие животные, в степи живут, размножаются", — рассказывает РИА Новости главный зоотехник "Аксарайского" Марат Гайнуллин. Он в хозяйстве работает уже седьмой год, и лучше него никто не знает, чем живет предприятие

По словам зоотехника, всего в Аксарайском почти 2,5 тысячи верблюдов, из них самок более тысячи. Именно маточное поголовье и является главной ценностью не только предприятия, но и страны. Только здесь, в Астраханской области, находится племядро уникальной калмыцкой породы верблюдов. Они выносливые, выдерживают и жару в 40 градусов, и степные метели.

© РИА Новости / Светлана Самсонова Зоотехник Марат Гайнуллин отбивает верблюдов, пришедших из степи, на карантин © РИА Новости / Светлана Самсонова Зоотехник Марат Гайнуллин отбивает верблюдов, пришедших из степи, на карантин

Наконец добрались до табуна. Верблюдицы с детенышами пришли на водопой. Рядом разместились и лошади с соседней фермы. Животных ничуть не смущали рыбаки, которые расположились неподалеку. Двугорбые великаны, словно телята, сбиваются в кучу и мирно пьют воду. Но заметив чужаков, потихоньку выходят на берег.

"Вы лучше к ним не подходите близко, все-таки они к людям не приучены. Они не агрессивные, но предосторожность не помешает", — говорит Марат.

Верблюдицы жуют листья с деревьев, рядом с ними действительно чувствуешь себя неуютно — рост у них под два метра. Вскоре появляется табунщик Идоят Карагушиев. Говорит, что ничего опасного и трудного в работе с верблюдами нет, особенно для человека, который с семи лет скачет на лошади.

"Я уже сорок лет работаю в хозяйстве. Сначала пас коней, теперь верблюдов. Главное — следить за ними, чтобы не ушли далеко, да не болели", — говорит Идоят.

Про "ушли далеко" — это не просто слова. Недавно на трассе ночью машина насмерть сбила верблюда, пассажиры попали в больницу. По словам зоотехника, теперь хозяин автомобиля и полиция предъявляют претензии к их хозяйству, утверждая, что табунщики нарушили правила выпаса. Но в "Аксарайском" уверены, что это было не их животное.

"Зарплата у меня 13 тысяч. Это хорошо. У других — меньше, все зависит от того, сколько голов в табуне. У меня 115", — рассказывает Идоят.

"Я держу дома скотину: овец, коров, лошадей и верблюда. Только на зарплату не прожить, детям надо помогать", — говорит табунщик.

Оживший поселок

Поселок Степной так и выглядит — покосившиеся дома, остовы брошенных зданий, на улицах почти нет людей, зато гуляют кони и верблюды. Сейчас здесь живет чуть более 150 человек, и предприятие "Аксарайское" — единственное, где можно работать.

"Аксарайское" стало муниципальным предприятием более десяти лет назад, имущество разорившегося племхозяйства с аналогичным названием выкупила администрация поселка Степной, когда собственники решили все распродать, а животных пустить под нож. Существовала угроза потери не только племенного ядра верблюдов-бактрианов, но и кушумской мясной породы лошадей, также на мясо могли пойти и овцы.

"К тому времени в Степном почти не осталось жителей. Когда здесь в 80-х годах обнаружили месторождения газа, поселок попал в санитарно-защитную зону, и людей стали переселять, давали квартиры в Астрахани. А так как большая часть животных находится в степи, предприятие закрывать не стали. Но потом зону эту сократили на несколько километров, и в 2005 году здесь разрешили снова жить и заниматься сельским хозяйством. Но к тому времени работать было уже некому, вот частники, которым тогда принадлежало племенное хозяйство, созданное ими на основе бывшего совхоза, и решили все продать", — рассказывает директор "Аксарайского" Алексей Сундетов.

По его словам, поселок остался административной единицей только благодаря предприятию. Степной не расформировали, как другие села, вошедшие в санитарно-защитную зону. И после того, как разрешили снова вести на этих землях сельское хозяйства, люди стали постепенно возвращаться. Многие бывшие совхозные рабочие вернулись на работу в "Аксарайское", хотя и живут в Астрахани. Работников возит из города корпоративный автобус.

"Сейчас у нас на предприятие работает более 100 человек, больше всего — табунщиков, которые живут на точках и пасут верблюдов, лошадей, овец. Заработная плата в среднем у нас 15 тысяч рублей, самое главное, что удается избегать задолженности перед людьми. Корма для животных выращиваем свои", — говорит Сундетов.

По его словам, в августе этого года Степной объединили с селом Малый Арал в муниципальное образование Аксарайское с общей численностью около тысячи человек. И он очень надеется, что такие перемены вдохнут новую жизнь не только в поселок, но и предприятие.

Гуляш из верблюжатины

Основной доход предприятию приносит животноводческая продукция. Мясо верблюдов, конину и баранину продают в собственных магазинах — их всего два в Астрахани. Верблюжатина, кстати, из-за своей цены в 200 рублей за килограмм, пользуется спросом у горожан.

"В неделю мы забиваем пять верблюдов. Это примерно тонна мяса. И чтобы сохранить такой объем нужно не только сохранять, но и увеличивать маточное поголовье. К сожалению, из-за нехватки средств нам приходится забивать совсем молодых верблюдов — двух-трехлетних, а надо постарше на год", — рассказывает Гайнуллин.

На предприятии есть свой забойный цех, а также цех по переработке мяса. Здесь готовят фарш и даже колбасу из верблюжатины, с добавлением конины. Мясо верблюда, утверждает Гайнуллин, ничуть не хуже говядины, мягче и лучше усваивается.

"Пойдемте в нашу столовую, своих работников мы тоже кормим верблюжатиной", — предлагает он.

В меню из мяса верблюда оказался только гуляш, он подавался вместе с макаронами. На вкус, и правда, как мягкая говядина.

"Мы верблюдов не только на мясо пускаем. Раз в год, в мае, мы стрижем их. Шерсть у нас закупает ростовская фабрика, а расплачивается продукцией — одеялами, носками, варежками. Их мы сами реализовываем уже. Продаем верблюдов и живым весом. У нас часто покупают животных цирки и зоопарки. Можно смело сказать, что в большинстве цирковых трупп в России работают наши верблюды", — говорит Гайнуллин.

В центральной усадьбе на карантине стоят как раз стоят три бактриана. Один уже взрослый белый великан и два двухлетних верблюда. В отдельном базу они уже несколько дней, животных пригнали из степи и готовят к отправке: молодых на продажу в личные подсобные хозяйства, а большой по кличке Феникс совсем скоро поедет в Москву на Всероссийскую выставку "Золотая осень".

"В позапрошлом году наш верблюд Хан, который весил больше тонны, на этой выставке взял золотую медаль. Надеюсь, что и Феникс нас не подведет", — резюмирует Гайнуллин.