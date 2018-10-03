С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Власти Ленинградской области направят на образование более 30 миллиардов рублей в 2019 году, сообщил РИА Новости зампредседателя областного правительства по социальным вопросам Николай Емельянов.

"С 2016 года расходы регионального бюджета на образование выросли на 60%. В 2019 году в главную сферу будет инвестировано более 30,6 миллиарда рублей", — сказал Емельянов.

По его словам, образование уже многие годы является наиболее капиталоемкой отраслью в Ленинградской области. Регион ежегодно строит и обновляет десятки школ и детских садов, разрабатывает образовательные программы, готовит высокопрофессиональных преподавателей.

"Строительство и реконструкция школ, закупка самого современного оборудования, обеспечение достойной оплаты учительского труда – все это является нашим абсолютным, безусловным приоритетом. В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ленинградской области за их труд, за совершенно особое отношение к делу, которому они служат. Спасибо за неравнодушие, за дух творчества, который вы несете в классы, за замечательные человеческие качества, которыми вы щедро делитесь со своими учениками!" — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на празднике, приуроченном ко Дню учителя.

Он также пожелал учителям "новых успехов в работе, удовлетворения от результатов педагогического труда, счастья от общения с близкими по духу людьми, добра и благополучия".

В ходе мероприятия были отмечены наградами лучшие педагоги региона. В этом году звания "Почетный учитель Ленинградской области" удостоены Татьяна Маслова – учитель русского языка и литературы Пикалевской школы №3, Лариса Ткаченко – учитель химии Гатчинского лицея №3 и Зинаида Ефремова – учитель математики Киришской школы №1 имени Ульянова.

В системе образования Ленобласти работает более 20 тысяч педагогических работников. В 2018 году 1 сентября на работу вышли 250 молодых специалистов.

Как отмечают в администрации региона, в образовании Ленинградской области активно реализуется целый ряд региональных и федеральных проектов. Так, в развитии инфраструктуры образования в Ленинградской области достигнуто значительное снижение доли школьников, обучающихся во вторую смену. Область занимает третье место среди регионов — лидеров Российской Федерации, имеющих наименьший показатель доли второсменников.

Кроме того, опыт Ленинградской области по реализации проекта "Школьный спорт" признан одним их лучших в России.

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