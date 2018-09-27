Минтруд решил отказаться от термина "инвалид"

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Минтруд намерен отказаться от термина "инвалид" в Федеральном законе "О соцзащите инвалидов", сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В качестве замены будет предложен более нейтральный термин, который сможет отразить правозащитную модель политики государства в отношении людей с ограниченными возможностями.

По данным "Известий", Минтруд до конца года направит соответствующую инициативу в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), чтобы провести научно-исследовательскую работу по данному вопросу.

Как напоминает издание, ранее от слова "инвалиды" России рекомендовал отказаться комитет Организации Объединенных Наций (ООН) по правам людей с инвалидностью, при этом положительно оценив госпрограмму "Доступная среда" на 2011-2020 годы.

Помимо "Доступной среды", в России действуют другие программы поддержки людей с ограниченными возможностями. Так, абитуриенты-инвалиды могут подавать документы сразу в несколько вузов, недавно семьи с инвалидами освободили от взносов за капремонт, кроме того, создаются центры по организации сопровождения детей-инвалидов.

Отношение общества к людям с ограниченными возможностями меняется в лучшую сторону, отметил Владимир Путин в декабре на встрече с общественниками. "Нарушение прав инвалидов, черствость к ним вызывает справедливое осуждение и неприятие граждан", — подчеркнул российский лидер.